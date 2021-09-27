花蓮縣府斥資1.7億元計畫在豐濱鄉磯崎村推動「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，2年前依原住民基本法取得部落會議同意，卻因疫情及原物料飆漲等因素，工程流標7次，經縣府與族人討論刪減部分工項，終於順利發包。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府計畫斥資1.7億元在豐濱鄉磯崎村推動「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，2年前依原住民基本法取得部落會議同意，成為縣府首件獲部落會議通過的重大建設，卻因疫情及原物料飆漲等因素，工程流標7次，經縣府與族人討論刪減部分工項，終於順利發包，未來也將作為文化體驗場所，用行動實踐在地知識、延續傳統價值。

位在狹長海岸線的豐濱鄉，是花蓮縣內人口數最少的鄉鎮，僅4000多人，由於地方產業結構難以支撐鄉內就業及就學人口，當地青年外流嚴重，為減少人口外移，2012年，縣府原民處提議在當地推動「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，盼成地方亮點，增加當地就業機會。

不過，計畫一開始因規畫不符在地需求、土地徵收爭議和說明會流程不透明等，陸續遭靜浦、港口、立德等部落族人抵制，為落實原基法諮商取得部落同意興建，原民處不斷地與當地族人召開部落會議，經反覆討論後，終在2019年11月16日取得磯崎村芭崎、磯崎、龜庵、高山4個部落同意興建。

原民處長陳建村表示，豈料，疫情接續而來，船運費用、鋼筋水泥等原物料飆漲，加上缺工等因素，工程一再流標，與族人討論後，決定忍痛刪減部分工項，「先求有，再求好」，歷經7次流標，終於在23日順利發包出去，經費共計1.7億元，預計700個日曆天完工。

陳建村說，山海劇場意義重大，是縣府自辦開發工程，第一項經落實原住民族基本法21條，召開部落會議取得諮商同意的工程，預計興建在磯崎國小舊校址內，施工期間將和部落密切討論未來營運策略及場館名稱，完工後則優先由在地團隊進駐，盼能吸引青年回鄉、人才留在家鄉願景。

「山海劇場不只是劇場，而是親身體驗原住民族文化的場所」，陳建村說，原住民部落最美之處就是體驗，山海劇場並非是坐在椅子上欣賞的空間，而是一處是利用磯崎大山大海特色，呈現祖先智慧的劇場，親身體驗原住民族生活的空間。