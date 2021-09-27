台中市十大伴手禮將於10月開跑，台中市工商發展投資策進會特別邀請台中Vtuber虛擬偶像「雨宮夢」Yume與市長盧秀燕合拍宣傳短片，推出在地好禮精選，對象涵蓋兒童、年輕人及長輩等各年齡層。盧秀燕更與Yume介紹好禮標章，為台中伴手禮品質掛保證，歡迎民眾踴躍選購透過禮物表心意。

推廣台中在地伴手禮，盧秀燕與台中虛擬偶像「雨宮夢」Yume合作，在臉書同台介紹各項好禮。

可愛的虛擬偶像Yume介紹送禮對象有小孩，可參考「兒童系列」，阿聰師的糕餅主義沃農可可禮盒，適合全家大小一起品嚐，以及使用天然純正麥芽作為餡料的黎記阿黎伯不黏牙麥芽餅，清爽無負擔。

「年輕人系列」推薦霧峰農會酒莊的荔枝蜂蜜酒，搭配在地荔枝原汁，口感酸甜，女孩子也喜歡，或甜圈小舖海苔脆肉捲，使用南屯特有食材麻薏，獨一無二的味道適合年輕人一起享用。

值得一提的是，「長輩系列」可選擇豐饌魚翅堅果蜜蕾酥，使用台灣百花蜜，加上整顆杏仁果研磨成粉增加口感，好吃不黏牙，可送悅田食品五穀堅果麵茶，用台灣喜願小麥，結合紫米、糙米、五穀堅果，微甜讓長輩無負擔。

盧秀燕稱讚，Yume不愧是在地偶像，對於台中好禮如數家珍，她也藉此提出建議，認為送禮須設身處地為對方著想，不過總而言之，禮輕情意重，心意才是最重要。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，工策會主辦台中十大伴手禮，年年精選好禮標章產品，不僅美味可口、禮品包裝精美，更讓收到禮物的人感受到用心。

今年在疫情衝擊實體生意情況下，特別與Vtuber虛擬偶像合作，希望打入不同年齡層受眾，透過Yume的介紹，相信能讓大家透過螢幕感受到伴手禮的質感和美味。