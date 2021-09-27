隨著澳洲最大城雪梨感染病例數持續下降，澳洲官員今天公布「自由藍圖」，已接種疫苗的雪梨居民可望在10月中旬擺脫長期的防疫限制。

法新社報導，當局今天也宣布，首都坎培拉約40萬居民自8月中實施至今的居家令也將於10月15日解除，酒吧、美容院與健身房等商家都將重新開業。

新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，一旦疫苗兩劑施打率達到7成，雪梨及周圍地區的居家防疫令也將解除，她表示「相當有信心」將在10月11日解封。

如此一來，關閉的酒吧、餐廳與商店將獲准重新向已接種疫苗者開放，這也是雪梨居民睽違3個多月以來，首次能和親友團聚。

貝雷吉克利安說：「就剩下本週和下週，我們一定要守住。就快達到目標了，千萬不要在最後一刻放棄。」

副州長巴里拉羅（John Barilaro）表示，一旦16歲以上人口完整接種率達到8成，「自由藍圖」將允許在新南威爾士州內各地旅行，有望在10月底達到這個目標。

葬禮與婚禮賓客人數將取消限制，體育賽事也將恢復舉行。

然而官員表示，未接種疫苗的成年人必須至少等到12月1日才能享有相同自由，屆時預計將有約9成符合條件的人口接種疫苗。

新南威爾斯州今天通報單日新增確診數已降至800例以下，低於本月初日增約1500例的高峰值，目前至少接種一劑疫苗的成年人比例已達85%。

不過貝雷吉克利安警告，未來幾週醫院仍面臨染疫病患激增的壓力。

她說：「一旦在完整兩劑施打率達7成的情況下重新開放，病例數恐會激增。不過事實上，有這麼高的比例已接種第一劑，這些人將獲得額外保護，能避免最後住院或更糟的情況發生。」

具高度傳染性的Delta變異株導致澳洲冬季疫情升溫，迫使兩大城市雪梨和墨爾本進入長達數月的封城。

疫苗施打作業一度進展緩慢，如今在澳洲各地加快腳步，促使領導層制定謹慎的重新開放計畫，包括在今年底恢復國際旅行。