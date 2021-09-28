中國官方強力執行「能耗雙控」政策，限電範圍持續擴大。電源大廠台達電及光寶科表示，目前均未收到限電及停工通知；群電東莞廠則配合政策調整用電，目前正常生產，業績目標不受影響。

電源供應器業者表示，幾家大廠在1990年代就西進大陸設廠，早年當地供電不穩，常常遇到限電問題，只要早期到中國大陸設廠的業者都已經有經驗，工廠大多備配發電系統。

中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，不少台商公告當地政府限電政策，暫時停工至9月30日。

電源龍頭廠台達電表示，台達電過去多年持續進行節能減碳政策，目前都沒有收到限電通知，不過發電設備已準備就緒，隨時因應可能的政策方案。

光寶科表示，這一波限電重點區域為蘇州和昆山，光寶在這兩個地區沒有工廠，目前不受影響；由於光寶的工廠內部有供電設備，後續如果碰到限電，將自行發電自給自足因應，也會與當地政府取得良好的溝通及配合，以利出貨管理，不會影響產能。

光寶科指出，從第3季及第4季訂單能見度觀察，第3季受部分缺料問題影響出貨，預計在遞延效應下，第4季出貨量會比第3季好。

群光電能表示，吳江及重慶廠都正常生產。其中，吳江新廠是節能、智慧工廠的樣版工廠，有導入許多節電措施；東莞廠日前接到地方政府通知，限電期間9月22日至27日，過去幾天有配合當地政府要求調整用電，官方也盡力讓工廠維持生產所需用電，今天已是正常生產。

群電表示，目前評估東莞廠9月客戶訂單和目標營業額無影響，第3季營收挑戰歷史新高目標不變。（編輯：張良知）1100927