FC-31「鶻鷹」戰機

第13屆珠海航展9月28日—10月3日即將在廣東珠海登場，屆時解放軍最先進的殲-20戰機將進行飛行展示。

據中方官媒《環球時報》26日報導，在這次航展中，殲-16D電戰機，無偵-7無偵-8高空長航時無人偵察機都將首度在戶外作靜態展示，而它們全是貨真價實的真戰機。至於在室內展場，中國航空工業集團則將展出20家族的比例模型，其中包括殲-20隱形戰機、運-20大型運輸機，直-20通用直升機和攻擊-11隱形武裝無人偵察機都將在中央舞台展示。

而中方的第二款無人戰機FC-31的模型，則放在入口附近，廣受媒體矚目。中國航空工業總經理助理周國強說，雖然攻擊-11和FC-31名字中並未出現「20」，但都是20家族的關鍵成員。

先前在央視播出的中國航空工業影片海報中，同框出現了兩款隱形戰機，一款是尚未服役的FC-31，另一款則是已服役的攻擊-11。一般認為，它們很可能成為中方海軍的主力艦載戰機。

隨著美軍陸續換裝F-35B/C隱形戰機，將嚴重威脅中方海軍裝備的非隱形4.5代殲-15艦載戰。不少專家認為，以經過不斷改良的FC-31充當艦載戰機，可以解決代差問題。還有一點很重要的，就是FC-31和殲-20不同，當初設計時，就將對海陸目標攻擊列入考慮，可用隱形彈艙裝載各式武器，從事作戰任務。

而FC-31的搭檔，就是中方首款隱形無人攻擊機攻擊-11。它是針對避免人員傷亡，攜帶各式飛彈來摧毀敵方地面和海上目標所設計。專家認為，攻擊-11上艦可以成為FC-31的得力助手，在FC-31帶領下，進行聯合作戰。