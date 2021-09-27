由慈濟、台積電及永齡基金會合購的1500萬劑輝瑞／BNT，首批第一批客製化標籤疫苗，將於本周四抵台，疫情指揮官陳時中表示，這批疫苗近來後，會擴大給更多人來打第一劑，實際的接種規劃，須待疫苗進來才能安排，但不會拿來與其他疫苗混打。

永齡基金會今早表示，首批客製化140萬劑BNT疫苗目前已生產完成，將分三批陸續到貨，首批55萬劑正準備啟運，預計本周四運抵台灣，永齡基金會說，原訂中秋節後起運、當周抵台，但因原使用的盧森堡航空滿載，及原廠倉庫發貨繁忙，導致比原訂行程晚一周。

今日疫情記者會上，有媒體問及BNT到貨進度時，陳時中則回應，相信永齡有一定的聯繫，不過指揮中心仍保持一貫態度，確定後會再跟大家報告。另外，陳時中也說，第一批客製化疫苗進來後，預計會擴大給更多族群施打第一劑，實際施打規劃須待疫苗進來後才能安排，但不會拿來與其他疫苗混打使用。

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