國民黨新任黨主席朱立倫。（葉書宏攝）

國民黨新任黨主席朱立倫，因回覆中共中央總書記習近平的電文中沒有「民國」2字，成為討論焦點。台北市議員游淑慧昨(26日)晚間在臉書表示，民進黨找「民國」？先去問問中華民國總統蔡英文，妳的民國到哪了？

游淑慧在臉書指出，民進黨批評國民黨在兩岸文書沒放民國，可是民進黨卻在自己的國內都不喊中華民國，臉不會紅嗎？起碼我們知道現在是建國110年，民進黨知道自己現在今夕是何夕？自己在哪一個國家嗎？一個執政黨只會吵這種無聊議題，整天指責別人錯。

游淑慧說，民進黨指責國民黨少了「民國」2字，但當總統的卻連國名都丟掉了，認真歡迎民進黨認同「民國」，那就一起來約法三章，以後請蔡英文總統言必稱「中華民國」，不要再這個國家、那個國家。

同時，游淑慧在貼文附上一紙祝賀函，也就是2019年時，宜蘭市與美國馬里蘭州洛克維爾市締結為姊妹市，蔡英文總統發出的祝賀函，上面日期是寫下2019.07.17。