台灣也在今年邁入5G 2.0時代，政府前瞻計畫大力做多，擲近千億推數位建設且重押5G等技術發展及數位應用，加上各手機品牌接連推出支援5G的新機，如蘋果上周在全球開賣iPhone 13等。法人認為，全球正快速進入萬物智能互聯的時代，這幾乎影響所有行業，在各國政策推動、大型手機、電動車等品牌廠爭相發展與終端消費者殷切需求下，5G應用衍生出的相關產業鏈商機將不斷擴大，想抓住商機但沒把握精準掌握進場時機的投資人，建議採定期定額投資聚焦5G供應鏈的ETF，穩步建立中長期資產部位，才能穩抓長線趨勢商機。

國內掛牌的ETF中，計有4檔投資聚焦5G供應鏈的ETF，包括國泰台灣5G+(00881)、元大未來關鍵科技(00876)、元大全球未來通訊(00861)及復華中國5G通信(00877)。法人指出，今年來以台灣規模最大的科技型ETF國泰台灣5G+(00881)表現最為亮眼，不僅上半年奪下5G主題ETF績效冠軍，而今下半年進入第三季尾聲，截至9月23日，00881含息報酬率達17.42％，持續領先其他5G ETF，加上這檔ETF成分股中有逾7成為蘋果概念股，正好搭上近來熱議的蘋果新機潮，且是目前檯面上少數能將「5G、蘋概股」商機統包的台股ETF，也因此人氣居高不下，迄今有超過31萬股民支持。

再看看蘋果新機銷售，9月24日(上周五)iPhone 13在全球正式開賣，各地陸續傳出銷售佳績，尤其中國大陸市場表現強勁。外界預估iPhone 13訂單量有望比前一代 iPhone 12系列高出約20％，高階的iPhone 13 Pro/Pro Max比重高，主力代工廠鴻海、台積電將可受惠最多。根據Bloomberg資料，過去2019年9月、2020年9月蘋果依序推出iPhone 11、iPhone 12，其新機發表後3個月，台積電、鴻海、聯發科等蘋概股皆分別出現約1~3成不等的漲幅，市場預期本次iPhone 13推出後將再次助攻相關族群及大盤表現。

今年國內政府開始執行規畫四年(2021-2024)的前瞻2.0計畫，積極布建5G基建、強化5G在大數據、物聯網等各層面應用與普及化，更是數位建設政策的重中之重，未來四年台灣將邁入5G布建的高峰期，市場認為5G相關衍生應用將持續扮演科技創新的關鍵引擎，這將力助相關5G主題ETF後市表現。