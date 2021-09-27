工業電腦廠凌華(6166)力拚2021年第四季營運動能跳升，帶動全年營收「逆轉勝」、達成成長5～10％目標，明年成長動能進一步增溫。今（27）日股價開高後在買盤敲進下放量勁揚5.14％，終場上漲4.52％、收於67.1元，回升至2個月高點、領漲工業電腦族群。

凌華8月自結合併營收6.81億元，雖月減達13.61％、為近3月低點，仍年增0.42％，累計前8月合併營收58.26億元、年減4.58％，為近7年同期低點。公司表示，由於零組件缺料狀況持續，預期第三季營運將與第二季相當。

不過，凌華預期整體交貨缺料狀況有望在第四季改善，加上4月為反應成本上漲而平均調漲產品報價5％，第四季起效益將逐步顯現，預期可望帶動第四季營運表現顯著跳升、下半年毛利率持續改善，帶動全年營收「逆轉勝」、達成成長5～10％目標。

展望明年，基於在手訂單需求暢旺，凌華目標營收達雙位數成長，隨著漲價及缺料狀況趨緩，毛利率有機會回升至40％，朝挑戰2025年營收達10億美元（約新台幣280億元）目標邁進。

而凌華近期持續將近年投注的研發效益落地產生貢獻，日前宣布推出全球首款搭載Arm架構80核心處理器的COM-HPC Ampere Altra邊緣運算模組電腦，提供兼具高興能及低功耗的嵌入式邊緣運算解決方案，搶攻拓展潛力可期的AI邊緣運算商機。

凌華表示，此款Server Type模組電腦瞄準邊緣平台需求，可突破以往因快取記憶體和系統記憶體限制對邊緣裝置造成的運算性能瓶頸，針對驅動自駕車、醫療儀器、工業機器人等應用，提供x86架構以外的全新選擇。

投顧法人認為，凌華第三季營運動能平淡，物料到位狀況為第四季復甦動能關鍵，保守預估第四季營收將季增30％，毛利率回升至39.5％，使稅後淨利與去年同期相當。明年營運則靜待產品多元布局轉化為業績動能，維持「中立」評等、目標價則自66元升至70元。