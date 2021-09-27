洪姓男子為了獲得女性友人青睞，不僅聲稱自己是美國哈佛醫學院畢業，曾在美國當醫師，還偽造美國醫師識別證取信他人。審理時，儘管我國外館已查明洪男並無學位，洪男仍堅稱自己有就讀，「只是沒畢業」，台北地院認為他沒有悔意，依偽造特種文書罪判刑5月，得易科罰金30萬元，可上訴。

洪男在2019年3月前某日，在美國網購美國「神經外科」執業醫師的識別證，回台後利用這張假識別證取信他人，洪男的友人中有人察覺他以此騙術不當交友，向檢警告發，檢察官調查後認定洪男犯行，依法起訴。

法官審理時，函文向衛福部、外交部確認洪男是否具有美國執業醫師身分，經我駐波士頓辦事處教育組於2021年6月回覆稱：「本處管轄的MD醫學博士及MMSc醫學碩士，均查無洪的學位」，法官因此認為，洪男沒有美國醫學系學歷，不可能有美國醫師執照。

洪男謊言被拆穿，但他仍在法庭上堅稱自己有在就讀哈佛醫學院，「但我沒有畢業」，法官認為，他企圖以高學歷、高社會地位假象吸引女性的青睞，可能長期行騙，審理期間卻仍有意隱瞞，並非徹底知錯，檢方求拘役刑55日、緩刑2年過輕，最後判處5月徒刑，易科罰金提告到「2000元折算1日」，予以重懲。