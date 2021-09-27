美日澳印日前舉行四國峰會，國策研究院今天舉行座談，國際學者盧政鋒表示，拜登近年一連串的動作，包括日前召開的全球疫苗峰會，都是希望重返全球領導姿態的表現。軍事專家蘇紫雲指出，現階段政府增加國防預算，這是正確的訊號，也會給其他盟國一些信心。

美國總統拜登24日在白宮主持四方安全對話（Quad）峰會，澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪和日本總理菅義偉出席，根據白宮的聲明，四國領導人著重推進冠病毒、氣候變化、新興技術、網絡安全等方面的合作，並促進印太自由開放領域的「務實合作」。

國策研究院、中華亞太菁英交流協會今天舉辦「QUAD四國峰會與中國威脅」座談會，國策研究院董事長兼院長田弘茂表示，美中對立情勢已是無可避免，他稱此為「經濟全球化復甦後新的冷戰情勢」，與以前美蘇冷戰在時空上，以及受科技化影響上有不同點，但也有共同點，都已形成系統性的對立，台灣站在兩岸安全問題的第一線，必須關心四國高峰會討論的內容。

金門大學國際暨大陸事務學系副教授盧政鋒指出，去年10月當時的美國總統川普，在日本首相菅義偉剛上任不久，就推動在東京舉行四國峰會，拜登上任後已與菅義偉見過四次面，並與中共領導人習近平通話，四月舉辦氣候峰會，這次聯合國大會之後，拜登也隨即召開全球疫苗峰會，這都是拜登繼川普之後，希望重返全球領導姿態的表現。

他說，拜登政府利用很多的多邊合作機制，希望中國在與美國的競爭上能夠屈服，能與美國合作的地方能夠合作，美國透過盟邦之間的小型聯盟分享科技，希望透過彼此的合作，幫助美國在科技上能有進展，抵抗中國在新興科技上的競爭。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，四國峰會在今年3月12日舉辦視訊會議之後，9月24日又再召開，一個峰會一年舉兩次舉辦非常罕見的，顯示此對話的發展程度非常強，且有其目的性。

在四國峰會之前，美國與澳洲、英國9月15日才宣布成立新印太安全聯盟「澳英美同盟」，三國將進行更深入的軍事防務合作關係。他說，川普時代國務院和國防部個自有有印太戰略，但拜登的印太戰略處理是予以同盟化，但又有不同的同盟，軍事上有軍事上的同盟，國家安全上又有不同的同盟和分工，這都是過去沒有的。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，近年Quad機制強化運作，主要在於中國的軍事實力增長，不過從皮尤研究所的跨國統計來看，都說明中國的軟性影響力正在大幅下降，也使得北京陷入戰略困境。

他認為台灣戰略的重要性，不只是地緣政治上，也涉及全球核平衡。因此台灣要強化軍事、科技安全，才有話語權，我防衛能力最關鍵是採「不對稱戰力」，現階段政府增加國防預算，包括2400億元的特別預算，這是正確的訊號，也會給其他盟國一些信心。