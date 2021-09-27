北市議員應曉薇27日發現，北市「物聯網共桿」只設在信義、內湖區，今年更是完全沒在做，痛批太難看。（摘自北市公園處官網／張穎齊台北傳真）

北市議員應曉薇27日發現，北市「物聯網共桿」只設在信義、內湖區，今年更是完全沒在做，痛批太難看。（摘自北市公園處官網／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲上任力推智慧城市，打造「物聯網共桿」，利用路燈附掛5G小型基地台，連交通流量、「槍聲」等噪音皆可偵測。但北市議員應曉薇27日發現，北市只設在信義、內湖區，今年更是完全沒在做，痛批太難看，不要欺騙市民。工務局回應，未來會再做。

「物聯網共桿」可提供5G熱點、廣播交通事故通報、充電樁，以及交通流量、空氣品質、噪音、人流統計、槍聲等偵測，北市工務局公園路燈工程管理處2017年至2020年，僅在健康路、公園路、信義計畫區、內湖科技園區、忠孝東路共施做52盞共桿。

應曉薇痛批，給了這麼多預算，結果只做52盞，且都集中在信義、內湖區，讓民眾誤以為全市的路燈都有5G熱點，且截至去年後，今年就統統沒在做，那乾脆把預算都刪掉好了。

「雷聲大、雨點小，很難看！」應曉薇批評，市府寫那麼多計畫，給市民太多期待，搞半天只做一點點，很不務實，既然不能普及全市，且僅止於此、未來也不會再有，那直接聲明結束計畫，不要再欺騙市民大眾。

工務局長林志峯答詢，去年大概就是在信義計畫區、內湖科技園區，以及在忠孝東路一、二、三段完成增設，今年則沒增設，且也沒編5G方面的預算，未來要增設時會再做，因共桿是給有附掛需求的單位，像是5G則看電信公司有無來申請附掛。

另外，應曉薇指出，修剪樹木是公園處的責任，但公園處網站都查不到樹木的年紀，搞不好北市還有許多珍貴的百年樹木，已給了公園數很多預算，請多少給樹木一點尊嚴。