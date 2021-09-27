美女插畫家「泥泥學姐」身兼YouTuber，不僅擁有精湛的繪畫技術，同時有傲人F罩杯火辣身材，在網路上小有名氣，還多次登上《批踢踢實業坊》表特板，被封為「超兇插畫女神」，IG擁有178萬粉絲追蹤，日前她曬出車頭燈撐爆上衣的性感照，超兇畫面讓網友都看傻眼。

泥泥學姊在IG曬出一張NG照，她不但眼睛閉起，飛起的頭髮更是她的半張臉，讓她忍不住在內文吐槽，「這張攝影師的主題是？」然而網友卻把重點放在她逆天身材上，只見她身穿黑色熱褲和排釦針織短袖上衣，傲人上圍包都包不住，直接將扣子撐爆，露出深邃事業線，渾圓雙峰的飽滿形狀更是原形畢露。

超養眼畫面讓青青都激動直呼：「炸開了啊啊」，泥泥學姊也在留言區俏皮表示：「配些什麼字就是迷因圖了的感覺」，網友們更紛紛驚呼：「學姊！泥安捏母湯噢」、「炸裂反衝！」、「週一的豐滿」、「雄偉的車頭燈」、「紐扣很受傷」、「美麗的小姐姐」、「釦子快撐不住了」、「鈕扣，累了就放手吧」。

事實上，泥泥學姊先前因穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書，不僅會畫畫又養眼，她還曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，是個高材生，可以說是內外兼具。