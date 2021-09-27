知名舞蹈老師張勝豐日前驚傳疑罹患阿茲海默症，遭親哥哥強送養護中心半年，讓外界都很關心他的身體狀況，好友藍心湄昨（26日）就在臉書曬出與張勝豐、林美秀等聚會照，照片中的張勝豐氣色佳、精神看起來很不錯，也吸引不少藝人與網友留言加油打氣。

照片中，藍心湄與張勝豐、林美秀等好友開心相聚，張勝豐露出微笑、對著鏡頭比耶，氣色和精神和起來相當不錯，藍心湄也發文寫下：「老友相聚 卡貢公貴key three貢three袂記 笑到嘿菇」（老友相聚都在聊往事，剛講完就講到忘記，笑到岔氣），文字中滿是久違見老友的喜悅心情。

藍心湄曬聚會照，吸引JR（紀言愷）留言：「有好幾個職業舞神呢」、唐從聖則喊話：「勝豐老師保重身體加油喔」，網友也說：「和好友聊天就是有延緩老化的效果，忘了時間是什麼」、「老朋友們最好了，常常聯繫最開心」，有粉絲驚呼：「心湄結結（姐姐）～都沒變耶！」還釣出藍心湄幽默說：「不許妳胡說，我臉花粉（很）多錢內」。

54歲張勝豐曾是不少天王天后御用的舞蹈老師，他曾為蔡依林、楊丞琳、S.H.E等大咖編舞，曾叱吒華語歌壇，也讓張勝豐有「舞蹈教父」的封號，不過張勝豐日前卻現身指控，自己被哥哥強送養護中心住半年，張勝豐形容，養護中心就像出不去的監獄，而隨著張勝豐現身與藍心湄聚會，他整個人看起來氣色與精神都很不錯，也讓外界安心不少。