中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本週起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，包含網咖、KTV、MTV、電子遊戲場及桌遊、麻將館，需預約並實聯制、全程佩戴口罩，除喝水外不得飲食，維持場所良好通風等。
侯友宜表示，中央剛剛宣布部分娛樂場所鬆綁防疫的方向，新北市會做滾動式檢討，一直檢討這些行業有沒有準備好，並做好配套措施，必須等到準備充分面對才能開放。
中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本週起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，包含網咖、KTV、MTV、電子遊戲場及桌遊、麻將館，需預約並實聯制、全程佩戴口罩，除喝水外不得飲食，維持場所良好通風等。
侯友宜表示，中央剛剛宣布部分娛樂場所鬆綁防疫的方向，新北市會做滾動式檢討，一直檢討這些行業有沒有準備好，並做好配套措施，必須等到準備充分面對才能開放。
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