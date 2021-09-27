根據指揮中心統計，截至9月26日，國內疫苗施打人口涵蓋率52.35％，劑次人口比61.53％。媒體問到，台大公衛教授陳秀熙今天上午說要維持戴口罩，但建議要加強採檢次數以及第二劑覆蓋率，陳時中說，戴口罩部分，希望大部分地方都要把口罩戴好，採檢頻率增加的建議我們也都有在做。

今早有媒體報導，首批客製化標籤輝瑞BNT疫苗將於今(27)晨運抵台灣，永齡基金會澄清該報導為錯誤消息，疫苗尚未抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這樣的消息不算是「惡假害」的假消息，只是錯誤訊息，希望媒體未來針對相關消息能加以查證。

針媒體報導的錯誤消息，永齡基金會稍早回應，關於大家關心首批BNT客製化標籤抵台時間，原訂中秋節後起運，當周抵台。但因原使用之盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，經多方協調後，目前比原訂行程晚一周，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨，當中55萬劑已排定預計於周四(30)日抵台。

陳時中表示，今早媒體的報導是錯誤訊息，但不算是惡、假、害，希望媒體未來多加查證，至於疫苗到台的消息，相信郭董有相當聯繫，指揮中心維持一貫態度，確定以後再和大家公布。