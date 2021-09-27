雲林縣北港鎮萬有紙廠因重新開發進行舊廠房拆除，27日拆除高達78公尺的煙囪，拆除公司以由上而下小區塊破碎方式拆除，拆除的水泥塊、鋼筋集中在煙囪底部，再運往空地進行2次處理，將震動、灰塵減至最少，由於慢工出細活，整個工期預計要1個月。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，廠區占地14公頃，是雲林縣的重要企業之一，後因經營不善宣告破產，經金聯資產管理公司將紙廠土地、廠房等資產整合為單一產權，去年開始進行開發，計畫打造成工業區吸引回流台商進駐。

資產管理公司委託拆除公司拆除高達78公尺的煙囪，27日正式動工，雲林縣政府建設處建設管理科長陳尚佑、雲林縣議員蔡孟真祕書蔡欣耘、新街里里長王昭人等人到場關切，要求拆除過程盡量減輕震動，避免附近住家受損，現場也要隨時撒水減少揚塵。

拆除公司黃姓負責人表示，此工程分為2部分，地上30至78公尺採高空作業平台，由上而下小區塊破碎拆除，過程以最先進的吊掛式小型機器作業，可確保碎石、鋼筋集中在煙囪內，不會飛散至煙囪外；地上0至30公尺採地面重型機械，同樣由上而下小區塊破碎拆除。

附近住家說，由於之前拆除煤倉時震動造成附近住家受損，因此大家要求拆煙囪前一定要做好完善配套，經廠商舉行說明會介紹工法，大家都能接受，不過工期達1個月實在有點久，希望能盡量縮短。