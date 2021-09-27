台中市第四分局南屯派出所警員張時益值班時，民眾向警方報案撿到1支手機，當員警要抄登資料時，失主張男正慌張地進入派出所要報案；一眼就看到員警手上拿著自己的手機；警方指出，南屯所轄區今年至今，光手機報案就高達238件，平均每天至少都會有1件，呼籲民眾小心為要。

張姓民眾向員警表示，因外出採買民生用品，將手機隨手擺放在置物架上，經過顛坡路段沒發現手機早已掉落，等到停等紅綠燈時，始察覺手機早不翼而飛；想到自己手機裡有許多珍貴照片及工作資料，心急如焚沿路不斷找尋，途中看到警所發亮的銜牌，宛如看到明燈，二話不說直衝派出所請求人民保母協助。

張男一進警所自己還沒開口，員警彷彿未卜先知直問「您是來找手機的吧？!」張男點頭如搗蒜，員警隨即出示手機，張男見到手機失而復得，驚喜之情溢於言表，直呼警察好神！坦言現在心情像坐雲霄飛車一樣大起大落，感謝遇到好心民眾和熱心積極的員警協助，自己的手機才不至流浪在外。

南屯所長江松泳說，民眾如果遺失物品先莫慌張，若是證件類可撥打「1996」線上掛失；信用卡務必第一時間向銀行辦理遺失，以免遭有心人盜用。其他物品可至鄰近派出所登記，並至警政署的「拾得遺失物管理系統」網站查看是否有其他民眾拾獲，以維護自身權益。