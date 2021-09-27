希臘地震規模6.5 震源深度僅2公里 15:122021/09/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，希臘克里特島（Crete）今天遭規模6.5地震襲擊，震源深度僅2公里。（譯者：楊昭彥）1100927 花蓮5.7地震 宜花竹震度4級沒警報 氣象局回應了 美國地質調查所：菲律賓凌晨地震 規模5.7 #希臘 #規模 #6.5 #震源深度 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林六房媽紅壇今動土 明年由大北勢股輪值 15:432021/09/26 寶島 踢贏高雄 花蓮女足今與新北爭金 04:102021/09/27 運動天地 花蓮地震 2天內恐有規模4餘震 04:102021/09/27 生活新聞 澳洲擴建達爾文港部署核潛艇 專家：至南海可縮短1600公里航程 21:412021/09/26 兩岸 花蓮5.7地震 創該地史上最大隱沒帶地震 2天內防規模4餘震 06:292021/09/26 生活 好好退休平台上線 黃天牧曝攢退休金首選 10:102021/09/27 財經 延續《斯卡羅》熱 屏東祕境掀探訪潮 18:232021/09/26 生活 今晨花蓮規模5.7地震 影響台鐵37列次、4800名旅客 14:022021/09/26 生活 《產業》虛實並進 電子聯展12月盛大登場 10:532021/09/27 財經 邁向清零！桃園居隔剩18人 將重啟社區大學、戶外教學 11:432021/09/27 生活 大陸民企500強 華為6連霸 04:102021/09/27 產業財經 國際熱門新聞 不是交換孟晚舟的人質 環球時報曝2加國人獲釋內幕 - 國際 不能全怪孟晚舟 加媒要加拿大記取慘痛教訓 - 國際 影》近1億人等候孟晚舟返陸 加拿大人這歸國畫面成強烈對比 - 國際 德國變天 左翼社民黨險勝 梅克爾政黨得票率史上最慘 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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