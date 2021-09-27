龍華科大類產業環境實作基地提供學子一站式實習，並培育相關技術種子師資。(龍華科大提供)

5G毫米波高傳輸速度，被視為5G時代應用重要技術之一，龍華科大與5G毫米波領域測試開發方案新創翹楚稜研科技(TMYTEK)產學合作，透過學校(5G)行動通訊模組測試與調校類產業環境實作基地，開發研究毫米波天線場型量測技術，加速培育5G毫米波技術所需實務人才。

龍華科大學術副校長、該項產學合作計畫主持人陳逸謙教授表示，因應5G技術日益成熟並受到高頻使用，射頻電路、毫米波及天線的設計益發重要，無線通訊是許多重要技術應用如自駕車、物聯網、智慧城市及智慧製造能否實現的重要關鍵，好的無線通訊產品亦需搭配合適的天線，才可實現預期功能。

陳逸謙教授指出，本項產學計畫雙方將結合業界最新技術與該校教育資源，運用各自經驗與現有設備，共同規畫5G毫米波相關領域課程，透過專業指導、業界專家協同授課、提供學生校外實習或就業機會，強化學子對5G相關技術研發及產業的認識，提升未來進入職場競爭力。

稜研科技副總經理林決仁在毫米波技術培育論壇中指出，5G毫米波波束成形教學套件BBoard，提供一個完整的5G開發平台，可供學者專家進行各種開發與應用。BBoard軟硬體設計最特別的是移相器(Phase Shifter)、功率放大器(PA)與低雜訊放大器(LNA)、收發轉換開關(T／R switch)皆嵌入於主動元件中，不僅能夠節省老師備課時間與花費，對學生來說，藉由調整相位和增益，可輕鬆觀察毫米波訊號表現，以及毫米波波束成形理論，有助提升學習成效。