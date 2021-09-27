21歲女星歐陽娜娜是資深藝人歐陽龍和傅娟的次女，遺傳到雙親的高顏值，儘管事業重心不在台灣，IG仍擁有343萬粉絲，一舉一動都被關注。昨（26日）她上傳兩張半身照，罕秀出好身材，讓網友驚艷不已，甚至還有人要她把衣服穿好。

照片中，歐陽娜娜頂著中分黑直長髮，畫著甜美的妝容，顯得清純可人，身穿藍黑格紋寬鬆襯衫，站在路邊轉角街拍；下一張她大方解開襯衫，露出裡面的黑色衣服，除了襯托雪白光滑的肌膚，低胸設計使北半球出來透氣，性感又不失清純的打扮獲得網友讚賞，不到一天就狂吸17.5個讚、蓋出500多層留言高樓，網友大呼：「哇，好誘人」、「我也要買這件」、「真漂亮」、「難得的日常照，還是長髮！入秋了娜比注意保暖」，還有網友無法接受歐陽娜娜的穿衣尺度，用命令式口吻提醒：「衣服拉起來！」

歐陽娜娜成年後，常因工作關係挑戰成熟的裝扮，23日她的工作室才釋出一組為品牌快閃的精修照，可以看到歐陽娜娜一改從前的清純風，綁著俐落低馬尾，妝容明顯加重，連美甲都修成尖長型的暗黑款式，身穿黑色鏤空上衣和及膝長裙，裙擺不對稱設計讓黑色不那麼單調，並搭配個性風的飾品，腳踩鉚釘高跟鞋，延伸雪白玉腿比例，神秘又有女人味的裝扮大獲好評，網友不禁讚嘆：「妝髮太完美」、「求妳下期vlog拍個像今天這樣妝的影片」、「最近的狀態真的沒話說的一極棒」。