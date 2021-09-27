【LIVE直播】吳宗憲再嫁女兒！吳姍儒明年嫁CEO男友 傳退出演藝圈移居上海｜2021.09.27 @中時新聞網

綜藝天王吳宗憲（憲哥）在9月初才把二女兒Vivian（吳則含）嫁給國民黨黨主席朱立倫的外甥Wilson（蔣豐蔚），大女兒Sandy（吳姍儒）昨也傳出將與交往5年的廣告公司CEO男友步入禮堂，而吳姍儒今（27日）則和爸爸吳宗憲現身說明婚訊，吳姍儒認了明年1月29日結婚，爸爸吳宗憲則表示，他昨天看新聞才知道，直呼：「我晴天霹靂！」

吳姍儒今現身認了婚訊「是的，明年1月29日我要結婚了，昨天剛好是爸爸生日，事情出來我想說我完蛋了」，吳宗憲則表示，他昨天看新聞才知道，直呼：「我晴天霹靂！」吳宗憲也反問女兒是否雙喜臨門，對此，吳姍儒也強調，她沒有懷孕。

吳姍儒也分享，男友在頂樓求婚，氣氛相當浪漫，怕驚動大家所以沒有分享喜悅，爸爸也知道這件事，吳宗憲則笑說：「不願意面對啦」，不過憲哥仍笑說是喜事一件「女婿很帥啦，最重要的是很孝順，事業非常的認真」，對準女婿相當滿意，外傳吳姍儒婚後要引退，Sandy也笑說，她事業心很重「行程至少到2022年的計畫都排完」，沒有要引退。

吳宗憲向女兒喊話：「不管如何，爸爸都是地球上最愛妳的男人，我愛妳」。（圖／取材自中時新聞網Youtube）

吳宗憲雖然知道女兒早被求婚，但仍不捨吳姍儒這麼快就要結婚，他也在記者會上向Sandy喊話：「不管如何，爸爸都是地球上最愛妳的男人，我愛妳」，吳姍儒也暖心說：「我也愛你」，吳姍儒將在明年1月29日舉行婚禮，登記的時間目前則未定。