【愛傳媒簡秀枝專欄】真心換絕情，我本將心托明月，誰知明月照溝渠⋯⋯台灣小提琴新鋭曾宇謙，9月25日晚上，抒發了痴情漢「真心換絕情」的無奈情愫，令全場動容。

那是法國作曲家馬斯奈（Jules Massenet ，1842-1912）的《泰綺絲冥想曲Meditation from Thais》，曾宇謙以312歲的史特拉底瓦里（Stradivarius）名琴，拉奏出醇美哀怨的旋律，彷彿聲聲呼喚，又如餘音繞樑，久久不去。

台北國家音樂廳25日晚由楊士弘指揮長榮交響樂團，舉行「流浪者之歌」力晶2021藝文響宴。

25日晚是曾宇謙重返音樂廳的首場演出。歷經琢磨、蛻變的曾宇謙，4首小提琴獨奏曲，呈現出的音色，純淨厚實，令人印象深刻，尤其最後安可曲以馬斯奈的《泰綺絲冥想曲》作結，把全場感動的氛圍，拉到最高潮。

由於受到疫情破口影響，今年5月音樂廳閉門謝客，音樂人都十分珍惜重返國家音樂廳舞台的機會。

25日晚音樂會，曾宇謙挑大樑，與樂團合奏的曲目包括：蕯拉沙泰的《流浪者之歌》、《卡門幻想曲》，韋尼奧夫斯基《傳奇曲》以及蕭頌《詩曲》，通俗與經典兼具。

蟄伏等待數月再現身的曾宇謙，在看似靦腆清秀外型底下，保持演奏家鞭僻入𥚃的本色，纏綿細膩中，把音樂家在不同曲目中的性格，詮釋得淋漓盡致。比起去年的巴哈樂章及韋瓦第《四季》，不但技巧更圓熟，展現了更多的舞台自信心。

《泰綺絲冥想曲》，是馬斯奈於1894年創作的歌劇，故事說的是14世紀時的浪漫，修道士Athanael，是位癡情男，愛上歡場女子Thais，果然真心換絕情，讓男主角痛不欲生。

當時演出時，《泰綺絲冥想曲》就出現在歌劇的第二幕第一場與第二場的間奏曲，感動了所有觀眾。該曲有如深情款款宛如小夜曲，如訴如泣，琴聲中吐露著「我本將心托明月，誰知明月照溝渠」的痛苦吶喊。

而後《泰綺絲冥想曲》經常被單獨演出，知名度早已超越歌劇本身，也幾乎成為膾炙人口的小提琴曲，是小提琴家口袋中的基本款曲目。

曾宇謙非常喜歡這首曲子，也很用心研究了作曲家的良苦用心，挖掘該曲的真正內涵與韻味，幾番公開拉奏，觀眾總是如痴如醉，評價很高，逐漸，曾宇謙也把該曲拉奏得滾瓜爛熟，配上他閉目入神的表情，非常叫好，每回演出，大受歡迎。

曾宇謙使用過許多名琴，大都借自奇美文化基金會，這回也不例外，手上的「Antonio Stradivari 1907 ex Viotti-Marie Hall」即借自奇美文化基金會，力晶集團董事長黃崇仁資助了所有保險等費用。312歲的史特拉底瓦里名琴，是義大利史特拉底瓦里家族精心打造的名琴，見證過人世間無數的悲歡離合，有情世界的美麗與哀愁，盡在悠揚的琴聲𥚃，醇韻十足。

同樣的，25日晚令人銷魂感動的曲目，還包括蕯拉沙泰（Sarasate ，1844-1908）的《流浪者之歌》。蕯拉沙泰是19世紀後半葉最重要的西班牙小提琴大師，以匈牙利吉普賽音階作為音樂創作素材，讓《流浪者之歌》充滿了濃濃的吉普賽風情。

另外，蕯拉沙泰非常擅長把小提琴炫技技巧，巧妙應用在他的不同題材的音樂中，例如，在樂曲一開頭，小提琴就先拉過四個八度的吉普賽音階，而在吟誦般的緩板部分，曲家更使用許多下行的半音階裝飾奏，藉以模仿人聲。

在如歌的更緩板中，小提琴獨奏使用了改變琴音色彩的弱音技巧，最後一個舞曲樂段，則在快速跳動的十六分音符與左手撥弦之中結束，完全扣人心弦，叫人拍案叫絕。

至於《卡門幻想曲》也是蕯拉沙泰在創作上的神來之筆，展現了他技高人膽大的的音樂結構，果然別出心裁。

1875年間，法國劇作家喬治・比才（Georges Bizet ，1838-1875）的四幕歌劇《卡門》在巴黎喜歌劇院首次公開，觀眾卻反應冷淡，可憐的比才，在首演後的3個月就過世，沒有機會親眼目睹該劇倒吃甘蔗，越來越被樂迷傾倒的盛況。

蕯拉沙泰一向慧眼獨具，在首演出現冷清時，他並沒有因此而否定比才的內涵，尤其他在欣賞《卡門》歌劇演出，深受啓發，他譜出哀怨動人的《卡門幻想曲》，不但膾炙人口，更成為傳世盛典。

《卡門幻想曲》音樂結構的巧妙，艱難技巧，該曲精準捕捉了西班牙文化精髓，以及吉普賽人萬花筒般的善變性格，小提琴家無不視該曲為自我考驗演奏技術的入門款，而因為節奏動人，也是音樂票房的最愛之一。

曾宇謙在台灣，跨越世代的音樂粉絲成群，25日晚該首《卡門幻想曲》，搏得滿堂彩，台上台下，皆大歡喜。疫情蔓延，困擾了全世界，然而，台灣音樂新秀卻也因此找到更多「閉門錘鍊」，「上台展藝」的機會。

「我本將心托明月，誰知明月照溝渠」、「真心換絕情」的情感劇碼，古今中外，一再重演，曾宇謙閉著眼睛，讓經年老琴悠悠訴說褪色的愛情老故事，一樣賺人熱淚，在這無常的年歲裡，總是讓人百感交集。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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