北市餐飲內用再解封。

北市長者第二劑莫德納疫苗預約。

台北市防疫記者會

指揮中心今(27日)表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本週起放寬部分場域防疫管制措施，像是台鐵、高鐵、藝文表演展覽等，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所。至於北市府又會有那些最新放寬措施，市長柯文哲下午在記者會中說明台北市疫情狀況、餐飲防疫規範及落實實名制管理、校園疫苗接種、長照機構探視事宜，以及70歲以上民眾莫德納施打預約方式。

柯文哲說明，特別是有16天北市沒有不明感染源案例，居隔者只有112個，大概也要開始慢慢減少篩檢量，這周再觀察看看，若維持確診案例少，預計只有下周一到六早上做免費篩檢，開始減量。

今天中央有公布10/5起放寬KTV等場所，柯文哲說，對於產業有關的還是餐廳內用問題，原則大家知道就好，現在是同桌都是家人當然不一定要梅花座和隔板，餐廳吃飯坐在旁邊的每個都認識，那當然不一定要隔離，但都不認識就應該要有梅花座、隔板，這種變成要自行判斷。疫情可以有效控制都不是死板板規定，都是勸導、呼籲，讓市民遵守，疫情趨緩是事實，但沒守好，Delta病毒還是會跑進來，不能鬆懈，11月是進到新冠肺炎最危險時候。

是否會跟進中央放寬部分場域，新北市長侯友宜表示，仍在觀察期暫時不會跟進；柯文哲說，隨著疫情趨緩當然要逐步開放，是一定道理，看國外案例，突然解封都會出事，現在策略是逐步解封，隨著疫苗覆蓋率上升、疫情趨緩，摸著石頭過河，每一兩天放寬一點，比較安全。

柯文哲說，八大行業終究要解封，萬華茶室一個月前開始復業輔導，每一危機都是轉機，現在對萬華復業輔導有一對一輔導，譬如食安、環保、建照、公安等，態度是等到將來開放，就來申請，看到它符合相關標準才放，過去不是健康的形象讓它變得明亮、安全。