立委陳柏惟今上午在立院質詢，堅持用台語詢問國防部長邱國正，並要求口譯人員傳譯，等陳問完問題，傳譯翻成中文，邱以中文回應後，傳譯再翻成台語，邱並稱，怕陳柏惟聽不懂中文，引發陳不滿。對此，宅神朱學恒譏諷，有看過立法委員洗臉官員，沒看過立委被官員洗臉，果然應驗一句成語：草包不住火。

邱國正今（27日）在立院備詢，由於陳柏惟堅持要用台語質詢，便找國防部常次李宗孝中將當口譯，等陳問完問題後，請李傳譯完，邱再用國語回答後，再請李宗孝傳譯成台語，並稱，怕陳聽不懂（國語），此話讓陳柏惟相當不滿，但邱國正直言，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，建議陳在國會用共同的語言當工具，反遭陳批評「鴨霸」，邱則回應「自己沒有鴨霸，對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態」。

對此，朱學恒隨即在臉書發文表示，有看過立法委員洗臉官員，沒看過立委被官員洗臉，還是洗到一片平坦火辣辣發光的那種，果真應驗了一句成語，草包不住火。朱譏諷，「聽說評論柏惟草包會被告，拜託你快來告，我們讓法院認證吧！陳柏惟來呀來呀（扭動）」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「這種水準真是侮辱台中人的智慧」、「3Q每次質詢除了秀下限外，毫無問政能力，看了拳頭都硬起來，不將他罷免，實在是天理不容，糟蹋人民納稅錢」、「放心，我烏日的可以去罷免」，國民黨台北市議員張斯綱也回應，「嫌火不夠旺，再添油」。