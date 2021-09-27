韓國斗山燃料電池(Doosan Fuel Cell)27日表示，將首次向中國大陸出口氫燃料電池產品。

斗山燃料電池指出，會在廣東省佛山市南海區安裝4個有440度發電量的氫燃料電池，可為公寓大廈與商業辦公室提供電能與熱量。同時，藉由這次氫燃料電池的首次出口，將有助於擴大在中國市場的市占率。

斗山燃料電池表示，這次外銷燃料電池至中國大陸，背後還有儲能系統商Destin Power、空調系統商HI AIR Korea以及表面塗料設備商J & L Tech等韓國公司通力合作才能水到渠成。