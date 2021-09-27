新竹縣長盃馬術錦標賽的障礙超越賽，很容 就看出馬的好壞與訓練程度。（羅浚濱攝）

新竹縣長盃馬術錦標賽的障礙超越賽，有的馬不受控突然狂奔，出現騎士從馬背摔落的驚險畫面。（羅浚濱攝）

新竹不少園區科技族愛騎馬，有能力者買馬寄養，更讓小朋友學馬術，帶動騎馬運動風氣，讓這幾年新竹縣長盃馬術錦標賽都相當吸睛，並從中選出新竹縣馬術代表隊選手，新竹縣體育會馬術委員會主委吳泉勳指出，10月全運會有機會坐二望一！

吳泉勳說，新竹地區在15年前開始有騎馬運動，這3年明顯盛行，主要是不少竹科人愛騎馬，雙語小學也安排馬術課，讓小朋友培養較特殊的專長，竹北和竹東社大則有開馬術班，有經濟能力者花50萬到上百萬元買馬，放在新竹地區7家馬場寄養及訓練，目前寄養馬匹已破百。

吳泉勳並說，寄養的馬平時要以鞭炮、布幔及塑膠袋等做「抗敏感訓練」，避免馬突然受到驚嚇，出現前後跳動的「起揚」等危險動作，保護騎士不致從馬背上摔落。

馬主更要接受訓練，學習如何控制愛駒，練習各項騎程，達到「人馬合一」的默契，跨越各種不同高度的障礙，因此這6年的新竹縣長盃馬術錦標賽，都是馬主展現訓練成果的最好機會，並從中選出新竹縣馬術代表隊成員。

26日在竹北市尼普頓馬術創藝園區的縣長盃馬術錦標賽，有60名參賽者100匹次的馬，進行馬場馬術和障礙超越賽，最能展現技術的障礙超越，障礙桿分30到120公分等6種高度，要在時間範圍內，及是否有落桿計算成績。吳泉勳指出，馬的好壞與訓練程度，基本上都能從障礙賽看得出來。

有的小騎士和愛駒默契十足，愉悅奔跑跨越障礙物一氣呵成，贏得圍觀民眾滿堂彩。但也有些馬不受控，跑到障礙桿前時緊急剎車，拒跳2次直接失去比賽資格，有的馬甚至突然狂奔，出現騎士從馬背摔落的驚險畫面。

10月在新北市舉行的全運會，新竹縣馬術代隊選出陳御龍、王子榤、瞿秉賢、巫宗霖、沈力成（候補）參加混合組馬術障礙超越賽，蘇奕銨、林雅娟、王子洋參加混合組馬術馬場馬術賽。擔任領隊的吳泉勳很有信心說，在個人和團體賽應能拿前三，有機會坐二望一。