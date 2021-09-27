繼社會住宅、包租代管之後，內政部日前透露正準備「第三條路」，將現有私有房屋作為未來社宅標的。內政部政務次長花敬群今表示，初步鎖定與旅館業者合作，轉軌做為社會住宅。

民進黨立委羅美玲在內政委員會質詢指出，營建署去年3月28日就發布民間參與興辦社宅說明，但目前到現在為止仍沒有收到任何申請，民間企業對社宅採觀望態度，甚至是裹足不前，並質疑內政部「第三條路」具體內容。

花敬群表示，民間興建社宅當然對有幫助，但土地取得、租金的誘因仍不足以達到民間期待的報酬率，因此期待透過包租代管會是比較務實方式。

對於第三條路，花敬群指出，從去年疫情爆發開始，許多旅宿業者經營困難，預估未來2、3年會有很多旅館業經營不下去，內政部已與旅館公會溝通，初步鎖定與旅館業者合作轉做社會住宅3年至5年，一方面解決社宅需求，一方面也幫助業者度過難關。

花敬群強調，希望旅館業者直接來跟政府合作，透過用政府興建但實質上是他們的資產，大家一起合作的方式，來把旅館轉軌為社會住宅，可能度過3年或5年，讓他們在這段時間還是有穩定的收益。