合歡山四季皆美，杜鵑花開時是年度盛事。（廖志晃攝）

合歡山森林遊樂區，位於南投縣與花蓮縣交界處，原本由東勢林管處管轄；從今年9月30日起，將移交給南投林管處，屆時，包括松雪樓、滑雪山莊的預約住宿，昆陽等3座停車場及合歡主、東峰步道，都改由南投處管理。

很多人不知道，合歡山是由位於台中市的東勢林管處管轄。林務局考量合歡山地緣、交通時間，提升行政效率及旅遊品質，歷經2年評估及規畫後，決定合歡山森林遊樂區移交給南投林管處經營管理，期盼在南投林管處原轄下的奧萬大森林遊樂區，加上合歡山森林遊樂區，結合清境農場龐大的觀光人潮，成為旅遊軸線共通廊道，為地方旅遊觀光注入活水，提升經濟效益。

合歡山森林遊樂區改由南投林管處經營，主要是硬體及建築物部分，包括昆陽等3座停車場，還有合歡山主峰及東峰步道，建物部分有合歡山莊、松雪樓及滑雪山莊，其中，合歡山莊部分空間將規畫為遊客服務中心；至於林班地仍維持由東勢、花蓮及南投林管處各自管理1／3的事業區。

南投林管處處長李政賢表示，從9月30日上午8點起，合歡山國家森林遊樂區包括松雪樓、滑雪山莊餐飲及販賣部，昆陽、武嶺與合歡山莊前停車場，正式由南投處接辦，該處將秉持服務不中斷理念，持續精進服務品質，請舊雨新知繼續支持。

南投林管處為提供民眾便捷服務，結合奧萬大國家森林遊樂區、合歡山國家森林遊樂區、天池山莊，將在入口網站建置訂房申辦單一窗口。