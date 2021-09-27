在碳中和趨勢下，加速了電動車的發展，投資機構Piper Sandler預測，2040年全球新車銷售將有超過9成是電動車。也因市場大餅誘人，科技業造車新勢力及傳統車廠爭搶電動車霸主地位，未來誰能率先做到自動駕駛技術的突破，將成為關鍵。

綠色革命之下，電動車的造車風潮方興未艾，就如同智慧手機時代，全球科技廠爭奪手機一哥地位，最後蘋果勝出，打敗稱霸許久的諾基亞。如今這股風潮轉移到電動車市，科技巨頭、新創公司及傳統車廠都加入競技場，不僅搶電動車門票，也爭相奪取霸主地位。

電動車三大勢力搶作一哥

截至目前，入局電動車的企業可分為三派，一是美國的特斯拉、Lucid Motors ，中國的蔚來、小鵬、理想等為代表的造車新勢力，二是美國谷歌、蘋果，中國的百度、華為、小米，以及台灣的鴻海等為代表的科技互聯網公司。三則是積極轉型的傳統車廠，例如德國的福斯、BMW、戴姆勒，中國的比亞迪、長城、吉利等。不管老牌或新廠，大家都想做電動車界的iPhone。

大陸的華安証券分析認為，電動車技術復雜度高，資金投入大，其紅利釋放至少持續15年以上。針對小米等互聯網科技巨頭而言，智能電動車是其商業布局中的必要拼圖。

不過，儘管老牌車廠起步較慢，但其擁有卓越的基礎設施及銷售網絡，也大有後來居上之氣勢，未必會跑輸新興車廠。目前特斯拉為電動車銷量冠軍，而在燃油車時代，全球兩大銷量汽車集團為福斯及豐田，不過，豐田不像其他大車廠將資源投注在純電車的開發，而是持續研發混合動力車；反觀福斯集團卻是宣告發展電動車的決心，分析師認為，以現況來看，福斯電動車銷量最有可能超越特斯拉。汽車市場分析機構LMC Automotive也指出，福斯電動車銷售可望在2025年超越特斯拉。

再者，從現有銷售數據來看，BMW、戴姆勒和福斯等德國三大汽車巨頭2020年的電動車銷量幾乎翻了三倍，總共近60萬輛，超過特斯拉50萬輛左右的銷量，顯示歐洲傳統車廠來勢洶洶。加上有政府的支持，車廠更能發起電動車攻勢，以德國政府為例，將購買電動車補貼增加一倍，至少可以獲得9000歐元的零售價格補貼，所以，去年以來，德國電動車銷量正迅速提升。

特斯拉面臨的不僅是傳統車廠迎頭趕上的壓力，同為造車新勢力的其他車廠威脅也不容小覷，摩根大通資產管理便指出，大陸的蔚來和小鵬具有生產專業知識、軟體整合能力及背後金援等優勢，最有能力跟特斯拉搶全球市佔率。

不管傳統車廠還是造車新勢力，專家認為，具備自動駕駛功能的智能車才是終極戰場，而不是簡單易造的電池車。因此，誰在自動駕駛技術上拔得頭籌，誰就是最後的勝者。

鴻海MIH電動車平臺打國際戰

電動車熱潮勢不可擋，台灣自然也無法置身事外，尤其鴻海腳步最為積極，2020年初，鴻海分別宣佈與克萊斯勒合資及裕隆集團合作，後面陸續與國巨結盟、成立MIH平台、買下旺宏六吋晶圓廠，一直到第一台自製電動車曝光，時間不到二年，只能說鴻海實在是「神進展」，但也可從此看出其企圖心及決心。

萬寶投顧楊惠宇表示，台灣早期在汽車產業多以代工為主，直到裕隆集團在2008年發表自創品牌「納智捷」後才算是有了突破口，可惜雷聲大雨點小，始終打不進主流市場，後繼無力下黯然宣佈退出，而旗下東裕銷售也以破產作收，引起市場一片譁然。

若是以往傳統燃油車，台廠確實難以打敗歐美等國際巨頭，但此次遇到汽車業面臨巨大轉型，由燃油轉至電動，特色為傳統零件減少，但半導體搭載大增，此符合台廠半導體強項，也順利讓許多廠商找到另一片新藍海。

最成功的例子，非鴻海集團莫屬，在手機趨向飽和時代，鴻家軍一直要找另一條出路，而需搭載大量半導體的電動車成為最佳選擇，所謂山不轉路轉，孤軍奮鬥難行，眾志可以成城，鴻海有豐富電子業經驗，但對於汽車可是完全新手，加上自創自有品牌需時間累積，於是找上裕隆及台灣數百家大大小小(包括硬體零件、軟體互聯網等)公司，組成「MIH」電動車平臺，企圖要以完整的產業鏈，來迎接這波浪潮。

一台電動車製造，除了硬體外也有軟體需求，包含動力、能源、電腦控制、胎壓偵測系統、及車用晶片、車殼等，當中涵蓋的台灣上市櫃大公司就超過五十家，除此以外知名的外商如寧德時代、德州儀器、三星、微軟等等，也在平臺的供應鏈中。

楊惠宇表示，鄰近10月，鴻海一年一度的科技展示日即將來臨，先前已經有外流電動車展示品的樣貌，並且獲得網友對外觀上的好評。目前已知加入聯盟的公司超過六百多間，在電動車即將取代汽油車的當下，台灣企業已經做好佈局，而投資人也必須準備好迎接這波浪潮。