指揮中心昨(26日)才宣布52歲以上民眾開放施打AZ疫苗第2劑，由地方政府負責造冊主動通知民眾接種，沒想到今天政策突然大轉彎，改開放50至64歲民眾自行上網登記第2劑AZ，併入第10期公費疫苗接種，共93萬人符合資格，登記時間從即日起至9月29日中午12點為止。

指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於昨天開放52歲以上民眾由地方政府造冊通知接種第2劑後，不少地方政府反映64歲以下造冊有困難，名冊恐不精確，因此改為民眾自行上網登記，並將接種資格放寬至50歲。

陳時中表示，明起開始大規模接種第2劑莫德納疫苗則暫時不受影響，因為目前僅開放70歲以上長者可接種莫德納第2劑，這些都是原先地方政府就有造冊的民眾，因此仍然維持原方案。

發言人莊人祥表示，預約政策變動後，即起第10輪的公費疫苗預約登記就包含高端與AZ，其中50至64歲符合接種第2劑AZ資格的民眾多達93萬人，完成登記後本周就會讓民眾進行預約。

至於BNT疫苗會不會納入第10輪公費疫苗預約平台？莊人祥說，由於新一批BNT疫苗要延至30日到貨，時間上可能有點來不及，這部分還要開會討論，確認疫苗到貨數量，目前確定第10輪公費疫苗會在雙十連假前開放接種，但不一定會有BNT。