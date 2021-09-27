環保蟑螂共組犯為集團，以合法再利用、堆肥名義，收受北部事業廢棄物後，組成虛設園藝公司承租偏僻的農地魚塭，圈地大量傾倒廢棄物，造成木屑揚塵，和水、土、空氣汙染，令鄉下農漁民氣憤不已。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

環保蟑螂共組犯為集團，以合法再利用、堆肥名義，收受北部事業廢棄物後，組成虛設園藝公司承租偏僻的農地魚塭，圈地大量傾倒廢棄物，造成木屑揚塵，和水、土、空氣汙染，令鄉下農漁民氣憤不已。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

環保蟑螂犯罪集團牽涉相關人員近百人，犯罪車輛機具就多達69台，日以繼夜幾百趟次的從北部載運廢土方廢棄物南下，3名主嫌遭羈押禁見一個月，連同其餘46人，都被檢方起訴。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

環保蟑螂在彰化縣虛設園藝公司，向地主、農民承租偏僻的農地魚塭，圈地大量傾倒廢棄物，還意圖以大型帆布掩護，欲蓋彌彰。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

別把檢警當塑膠，中南部不是濫倒天堂。不法環保蟑螂利用合法回收再利用業者勾結園藝公司、地主和運輸業者，將北部收來的事業廢棄物破碎後，以「堆肥」名義直接棄置承租之農田魚塭，短短半年數量高達2.4萬公噸，不法獲利7338萬元，彰檢近日偵結，依違反《廢棄物清理法》起訴47歲郭姓、35歲林姓和50歲黃姓等3名主嫌和其他46名被告。

中彰雲嘉地區廢棄魚塭、山區水溝和偏僻農地，去年底以來，屢見自雙北、桃園等北部的事業廢棄物，運載來濫倒，嚴重危害環境；彰檢今年3月接獲環保單位情資，啟動由主任檢察官王銘仁及檢察官何金陞等13名檢察官組成的國土專案小組，透過檢警環評台聯合查緝。

歷經近半年追查，8月3日檢、警、環、調，出動270人，同步前往中彰雲嘉與桃園，大規模搜索48處，傳喚訊問主嫌等被告、證人等逾80人；當場查扣犯罪工具含曳引車等69台，包括曳引車22台、拖車20台、大貨車4台、挖土機5台、堆高機3台，自小客車1輛，及其他各式機具14台。

檢方指出，這3家位於嘉義市、台中市烏日區與梧棲區的再利用公司，勾結7家清除運輸業者，共謀合組3大環保犯罪集團，於彰化縣虛設展圖、鴻森兩家園藝公司，承租鹿港、埔鹽、大城、芳苑、竹塘、溪州、永靖、和美、台中龍井、梧棲、雲林麥寮，及嘉義太保等大片農魚塭地濫倒。

專案小組追查，環保蟑螂犯罪集團以每噸3000元至5500元，收受大量含有膠合板、爐碴、營建、泡棉，及廢木材廢塑膠等事業廢棄物，假借「事業廢棄物再利用」、「堆肥」等名義，大量傾倒堆置，廢棄物容積達6萬215立方公尺、重達2萬4086公噸，嚴重危害農業生態及水、土、空氣品質，造成環境重大破壞。

環保蟑螂租用農田魚塭後圈地，圍籬外還掛上超大凡不，企圖以園藝公司掩人耳目，每日每夜都有數百輛大型曳引車進出，載運大量廢棄物清到，造成附近木屑粉塵飛揚、廢棄物浸泡之雨水滲入農地，嚴重污染環境，亦造成附近居民健康疑慮。

3名主嫌於8月13日遭聲押禁見獲准，直到本月13日彰檢偵結起訴，移審彰化地院接押庭，3人均獲法官裁定當庭釋放。檢方則已於偵查中啟動變價程序，聲請沒收不法犯罪所得、犯罪車輛機具等，同時向法院聲請查扣被告所有、市值6600萬元之不動產及動產，以確保不法犯罪所得追徵事宜。

為了遏止環保蟑螂將中部視為濫倒天堂，嚴密阻絕外縣市廢土、廢棄物流入彰化縣內，近日鹿港、芳苑等警方直接在台17、台61設置攔查點，取締違規超載土方。彰檢亦強調，不法業者企圖以合法掩飾非法，檢方必將積極查緝，維護環境永續；除將協請環保機關，加強管制及監控廢棄物流向，同時督促不法業者完成棄置廢棄物之清理，避免再次污染環境。