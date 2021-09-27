鍾姓婦人駕車衝進民宅，撞壞鐵捲門和車庫內轎車。（翻攝畫面）
鍾姓婦人駕車衝進民宅，撞壞鐵捲門和車庫內轎車。（翻攝畫面）
婦人開車錯踩油門 衝進民宅車庫。

今（27）日下午1時30分許，新北市瑞芳區49歲鍾姓婦人從停車處開車起步，疑錯把油門當煞車，直接衝入逢甲路某民宅車庫，撞壞鐵捲門和車庫內轎車車門，鍾女頭部輕微撕裂傷，送往瑞芳礦工醫院包紮後已無大礙，肇事原因及責任歸屬警方已在調查釐清。

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