婦人開車錯踩油門 衝進民宅車庫 15:232021/09/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鍾姓婦人駕車衝進民宅，撞壞鐵捲門和車庫內轎車。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鍾姓婦人駕車衝進民宅，撞壞鐵捲門和車庫內轎車。（翻攝畫面） 婦人開車錯踩油門 衝進民宅車庫。 訂閱影音： 中時新聞網 今（27）日下午1時30分許，新北市瑞芳區49歲鍾姓婦人從停車處開車起步，疑錯把油門當煞車，直接衝入逢甲路某民宅車庫，撞壞鐵捲門和車庫內轎車車門，鍾女頭部輕微撕裂傷，送往瑞芳礦工醫院包紮後已無大礙，肇事原因及責任歸屬警方已在調查釐清。 槍手追債掃射台南民宅 車底丟爆裂物引大火帶槍投案 新北跨國學生 看嘸中文坐錯站 師陪搭公車認路 #車庫 #婦人 #民宅 #逢甲 #駕車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化6樓民宅頂樓烈焰狂燃 濃煙瀰漫夫婦緊急逃生 12:382021/09/23 社會 身價上億女組頭遭擄獲釋 槍手掃射丟土製手榴彈恐有內情 07:592021/09/25 社會 台中離奇命案 長照員訪視驚見男頭部爆血陳屍隔壁民宅前 13:302021/09/25 社會 嚴堵非洲豬瘟關務署祭重罰 報關行痛批：罰錯對象 20:302021/09/24 生活 五倍券上路後最新街訪民調出爐 民眾最氣蔡政府這件事 21:162021/09/26 政治 路中放雨傘當警示牌超克難 74歲翁車拋錨下秒遇眾人暖舉 09:522021/09/27 社會 鄭凱云家人「掛錯診」 帶狀皰疹竟跑去看眼科 19:262021/09/22 娛樂 中秋節板橋民宅火警 80歲婦命危遭救回1女嗆傷 08:422021/09/21 社會 台南公寓大火 屋主女兒躲二樓幸運獲救 14:272021/09/21 社會 供車庫給貓一家暫住 幼崽頻被叼到門口 屋主驚覺心碎真相 11:042021/09/22 生活 與病毒共存是錯的！新加坡、南韓疫情燒不停 醫曝關鍵在2字 20:432021/09/25 生活 社會熱門新聞 法律系雪乳正妹拍A片「3個月賺百萬」 遭警逮捕網全怒了 - 社會 路中放雨傘當警示牌超克難 74歲翁車拋錨下秒遇眾人暖舉 - 社會 出身單親賣臭豆腐遭婆婆嫌 媳婦怒曝年薪200萬讓她閉嘴 - 社會 瑪莎拉蒂男將小三列阿嬤訃聞「孝孫媳」 私領養2子挨告 - 社會 愛河一上午2溺斃 警消先撈起23歲男浮屍再找到單車男屍體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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