南韓29歲性感女歌手宣美（SUNMI），不久前才公開赤裸著上半身的雜誌辣照，大秀火辣曲線，今（27）日凌晨她又加碼在個人IG上公開一系列「零修圖」側拍，大方展現真實好身材。

宣美近日人氣大爆發，除了在8月份推出第三張迷你專輯《1/6》，以及超夯單曲《You can't sit with us》外，還與少女時代成員Tiffany一同擔任選秀節目「Girls Planet 999」的導師，犀利又專業的講評讓不少人印象深刻，也大受觀眾的喜愛。另外，出道15年的她，受邀登上潮流雜誌《DAZED KOREA》時，也首度脫掉上衣，大膽挑戰半裸上空，令粉絲們驚艷不已。

不過，宣美今日凌晨又PO出貼文表示「原來阿棟眼中的我是這樣」，並曬出多張零修圖的側拍照，原來除了雜誌照之外，身為她御用攝影師的弟弟李棟（暫譯，이동），也幫她拍攝了一系列側拍照。只見她穿著黑色BRA TOP與牛仔褲，趴在牆上回頭望向遠方，而上半身剛好被窗影遮住看起來就像上半身全裸，瞬間辣翻全場，後面幾張的零修圖側拍也同樣性感火辣，令網友直呼「太美了吧」、「OMG宣美辣翻了」、「李老師隨便拍都是時尚大片」、「有個會拍照的弟弟真是幸福」、「乍看之下以為她真的上空，害我差點噴鼻血」。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，即使單飛成為SOLO女歌手，也一樣受到粉絲們喜愛，加上她隨和與自然不做作的個性，讓她受到大批粉絲的愛戴，IG吸引超過750萬人追蹤。另外，宣美雖只有166cm，腿長卻有110cm，因此獲得「南韓第一腿精」的美名。