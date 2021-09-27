新北市連續三天0確診，針對中央宣布有條件開放部分休閒娛樂場所，包含網咖、KTV、MTV、電子遊戲場及桌遊、麻將館，新北市長侯友宜今主持防疫說明會表示，因10月5日才開放，新北會做滾動式檢討，還有幾天觀察期間，新北會做足配套隨著疫情相對穩定，才會再對外宣布。

侯友宜說，今天居家列管數52人，可解隔1人，目前疫情相對穩定，新北不斷持續廣篩希望有效阻斷隱形傳播鏈，新北從5月疫情升溫開始成立社篩站，迄今共篩檢37萬1147人，幼兒園群聚感染事件爆發後，9月6日到26日，共篩檢49770人，陽性數0人，表示新北廣篩監測疫情確實相對穩定下來，讓市民安心，雖Delata來勢洶洶，新北有效率將它鎖住，但仍不能掉以輕心，

侯友宜表示，另中央週六公告9月26日到30日，北北基桃的醫院禁止探病、長照機構暫停訪客探視，10月1日起回歸第二級警戒管制措施辦理。