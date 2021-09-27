今年氣候影響，產季延後，官田區農會菱角仁和熟菱角預計10月初才會開放訂購。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南官田菱角節將於10月23日登場，以往官田區農會販售的菱角經常賣到缺貨，且很受北部族群喜愛，官田區農會總幹事林定億表示，今年氣候影響，產季延後，菱角仁和熟菱角預計10月初才會開放訂購；不過菱角麵、菱角茶、菱角排骨、菱角豬腳等加工商品屬全年性，民眾可以先採購嘗鮮。

官田菱角每年9月中旬開始採收，今年5、6月種植期受乾旱影響，延遲1個月栽種，而授粉期又遭逢大雨，使產量銳減。林定億說，菱角可循環採收4至7次，目前市面上的菱角為一、二期，因7、8月大雨不斷，減產1至2成，大家搶貨搶得很凶。

林定億指出，官田農會已連續4年到中、北部不同農會推廣，並上架販售在地菱角，菱角仁和熟菱角因食用方便，銷量特別好，不過今年疫情造就「自煮」商機，快速方便的菱角排骨、菱角豬腳也賣得很不錯。

今年官田菱角節由官田農會舉辦，林定億提到，菱角節活動地點選在官田區體育公園辦理，除了採菱角體驗，為支持防疫新生活運動，還推出騎自行車遊菱角田區等趣味活動；此外，農會結合官田國中藝術祭，讓遊客農遊體驗的同時，還可欣賞在地學子的藝術創作。

台南市政府農業局長李建裕表示，全台菱角種植面積約508公頃，其中台南的種植面積約467公頃、總產量約5877公噸，占全台91.9％，排名第一，主產區為官田區，次要為下營及麻豆區。官田菱角有「紅元寶」的美稱，適合入菜，亦可當作零嘴，歡迎市民朋友來採購。