綜藝天王吳宗憲的二女兒吳則含（Vivian），9月12日才與國民黨新任黨主席朱立倫的外甥蔣豐蔚結婚，昨又傳出31歲的大女兒吳姍儒（Sandy）和交往5年的室內設計師CEO男友也有好消息，小倆口婚禮日期訂在明年1月29日，地點在文華東方酒店，吳宗憲與Sandy今（27日）下午錄中天《小明星大跟班》前一起受訪，Sandy親口證實：「是的！明年1月29日我要結婚了！」吳宗憲則虧她被妹妹超車，是「報復性結婚」！她也強調沒有雙喜臨門、絕對沒有懷孕。

吳宗憲表示自己也是昨天看到媒體報導才知道1月29日這件事，Sandy也說，昨天剛好是爸爸生日，消息一出來，她就心想「我完蛋了」，經過5小時好好的吃生日餐，跟他講這件事。吳宗憲說，他之前說過「佩岑姊姊幾歲結婚妳就幾歲結婚，我們是藝能界，你可以晚一點。結過在生日當天接到這晴天霹靂，差點整個人變晴天霹靂布袋戲！我跟你們一樣都是剛剛知道，我招誰惹誰，兩個外來的朋友搶走我們家兩個正妹！」

Sandy說，求婚已經有一段時間，但求完婚沒多久馬上疫情爆發，想說不可能在這時間結婚，就先放著，加上一直工作滿檔，所以先專注工作。她說求婚當天下了一場雨還滿浪漫，他們選擇在一個屋頂上，在比較親近的好姊妹見證下完成求婚，因為怕驚動到大家，就安安靜靜地、默默地收藏這份喜悅，爸爸也知道被求婚成功，「但他一直想著這天不會這麼快來！」憲哥也承認自己「我不敢面對」。Sandy表示，未婚夫是室內設計師，兩人認識滿久的，選擇1月29日是因為小年夜過年，應該就不會驚動到大家，該給的照片、一定都會整理好，沒想到還是意外被大家發現。

吳宗憲對準女婿的印象，就是很帥，「就是太帥，高高帥帥，偶像劇裡面才會出現的人物，重要的是孝順，也是基督徒，事業非常認真。我兩個裝潢案子丟給他，到現在還沒有進行，就想先處理我女兒」。

Sandy也說，自己是事業心很重的人，「我非常enjoy我的工作，至少到2022年工作計畫都排完，愛戴我的粉絲和廠商放心，我的工作都會正常進行，婚姻是大事，但只是生活中的一件事，我絕對沒有要引退」。