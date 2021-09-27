已故毒物權威林杰樑醫師遺孀譚敦慈，常在螢光幕前分享生活知識，近日她難得以母親身分，談論自己的教養方法，因為兩個兒子成績都很優秀，但她卻從沒稱讚孩子的成績好

譚敦慈在《新聞挖挖哇》透露，從小對孩子就立下很多規定，譬如咖啡因對身體不好，因此限制他們國中才可以吃巧克力，高中可以喝可樂，大學可以喝茶，入社會可以喝咖啡。

而她也規定孩子睡眠時間要滿8小時，睡覺前手機不能帶到房間，只能放在客廳地板上充電，譚敦慈也說到，雖然家裡規矩很多，但因為大人自己也是這樣做，以身作則讓孩子養成習慣，所以不會認為是負擔，長大後也不覺得奇怪，因此，現在兒子跟朋友出門，發現沒人點燙青菜，他就會主動點來吃。

另外，譚敦慈也提到大兒子在大陸當醫師，二兒子在念台大醫學系，成績都很優異，不過兒子卻沒邀功過，因為一直以來她都教育小孩，念書是自己的事，所有的榮耀和成就感是自己的，不是她的。

直到有一次祭拜林醫師時，才發現有一疊兒子的獎狀，她才知道兒子成績很好，之後兒子上大學，每年都得到獎學金，但卻沒花掉，「他還滿節儉的，整個就放在那裡」。

譚敦慈還說到，兒子有時候成績達門檻，卻沒主動申請獎學金，理由是「老師很努力把我們教會了，讓我們考好了，結果我們還去跟他要錢，這不是一件很奇怪的事嗎？」特別的想法應該也和父母的教育理念有關。