2021台中樂器節將於10月16日及17日登場，奧運柔道銀牌得主楊勇緯出席活動記者會

台中樂器節即將登場 楊勇緯站台帥氣打爵士鼓

「2021台中樂器節」將於10月16日起一連兩天在后里區麗寶樂園登場，奧運柔道銀牌得主楊勇緯27日在活動記者會為家鄉站台宣傳，他說，他是台中后里在地人，后里製造樂器很厲害，他就讀國中時曾學過爵士鼓，他還臨時現場小秀一手，熟稔流暢獲得熱烈掌聲。

台中市文化局27日舉辦「2021台中樂器節」活動記者會，后里在地人楊勇緯受邀現身帶來現場一陣驚喜，他表示，從小就知道后里製造樂器很厲害，他深知學音樂跟運動訓練一樣需要耐心不斷練習，希望社會大眾能夠更深入了解后里、了解樂器。

台中市副市長黃國榮並代表致贈一組全套爵士鼓給楊勇緯，感謝他為國爭光。楊勇緯並臨場小秀一手，只見他雙手握著鼓棒，帥氣熟稔輕快的敲擊演出，獲得在場的熱烈掌聲。

黃國榮致詞表示，台中樂器節今年邁入第16屆，台中后里區有「薩克斯風故鄉」之稱，在全盛時期，每年出口的薩克斯風產量佔全球三分之一，並生產長笛、爵士鼓等多元樂器，今年台中樂器節除樂器演奏比賽外，並展售高品質樂器提供選購。

黃國榮指出，台中購物節將於10月10日國慶連假登場，台中樂器節將在第一個週末開跑，邀請喜歡音樂、台中輕鬆氛圍的民眾到麗寶樂園參加，不但可欣賞優美動人音樂，也能配合中央振興券累積消費，獲得台中購物節抽獎序號，有機會抽中好禮。

台中市文化局表示，台中樂器節及樂器演奏比賽在2011年曾創下1432人齊奏薩克斯風的金氏世界紀錄。今年活動規劃薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器競賽，初賽徵件自9月27日至10月6日，於10月16日舉行決賽，邀請各地好手來台中爭奪總額高達30萬元的競賽獎金。另外，現場並規劃樂器市集，展出具地方代表性的樂器及樂器體驗等活動。