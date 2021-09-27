5G數位匯流浪潮勢不可擋，亞太電(3682)搶進家用市場，整合多元智慧終端及應用，布局5G智慧家庭生態系，今(27)日正式推出首波智慧家庭服務「娛樂家」和「安心家」，開放全民申辦，非亞太電信用戶同享月租優惠。

亞太電「娛樂家」服務整合旗下全方位影音串流平台Gt TV，搭載史上最小HAKO mini OTT 4K智慧電視盒，將超過百台電視直播頻道、YouTube、Netflix等各種串流服務，集結於大螢幕電視中多元的影音內容一機搞定。同時，亞太電也推出「安心家」服務，包含1080P高畫質影像智能攝影機、智慧插座、64G SD卡與異常事件偵測服務安心包，透過手機APP即可進行遠端監控、雙向語音即時通話、家電開關排程規畫，隨時掌控家中動態，提供安心且便利的居家環境，打造智慧家庭全新體驗。

亞太電表示，5G推波助瀾智慧家庭應用的發展，加上疫情驅使，民眾居家時間變長，讓智慧家庭市場更為熱絡。亞太電瞄準全台逾893萬家戶市場，繼日前攜手寬頻業者，推出行動+光纖「極速雙享」雙網服務，深入家戶場域，滿足全天候上網需求外，亞太電智慧家庭布局再下一城，整合旗下OTT串流影音平台Gt TV，搭配多元智慧終端，讓家中裝置互連，打造智慧家庭生態系統，首波登場聚焦影音娛樂、安全監控服務，未來持續拓展更多優質應用。