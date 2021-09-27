台中市大安海空風箏活動，10月1日起開放報名。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市「風玩甲安埔-海線潮旅行」一日遊程歡迎參加。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「2021大安海觀光推廣活動」10月23日至24日登場，台中市觀旅局推出陸海空風箏活動，包括水上「風箏衝浪競賽」及「風箏衝浪體驗」，在陸上則有特技及地景藝術風箏，10月1日起開放報名。

觀旅局表示，「2021大安海觀光推廣活動」今年已邁向第9年，今年將在大安濱海樂園以乘風飆速的風箏衝浪賽事拉開序幕，風箏衝浪分為「繞標競速」及「跳高表演」兩項賽事，每項賽事均分男、女組，並採用KTA2010年公告之規則進行競賽，各組取前三名領發獎座及獎品，讓民眾可以欣賞衝浪職人利用風箏的拉力在海面上騰空跳躍、自由翻轉，各種驚險刺激及令人嘆為觀止的動作。

陸上則有精采風箏展演秀、地景藝術風箏等，將在活動當天和大家相見歡，遊客可登上絕美觀海平台或是坐在海堤上的造型休憩座椅一邊欣賞落日夕陽一邊觀賞風箏衝浪競賽、特技風箏展演，還可以聆聽安妮塔克的美聲天籟、參與DIY創意風箏、手作在地文化藺草編。

此外，還有「風玩甲安埔-海線潮旅行」一日遊程，以大安濱海樂園為出發點，路線行經大甲、大安、外埔等景點，透過體驗在地觀光的方式，遊程內容包含大安海淨灘、欣賞地景藝術風箏、大安生態導覽與農作體驗、拜訪金華山媽祖文物館等，藉由寓教於樂的遊程瞭解台中海線之美。

觀旅局指出，10月1日起開放網路報名，歡迎民眾踴躍報名，活動也請民眾遵守勤洗手、戴口罩等防疫規範。

風箏衝浪體驗(報名網址：https：／／reurl.cc／q18QOp )

海線潮旅行(報名網址：https：／／reurl.cc／aNv2nQ )

鑽石風箏彩繪DIY(報名網址：https：／／reurl.cc／Rb1xXG )

藺草編織DIY(報名網址： https：／／reurl.cc／oxdWZ3 )

民眾有任何問題也可至「大玩台中-台中觀光旅遊局」臉書粉專、台中觀光旅遊網查詢。