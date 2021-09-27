70歲以上長者莫德納第二劑 新北28日開始施打 15:392021/09/27 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜主持疫情說明會。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今主持防疫說明會表示，新北70歲以上長者的莫德納第二劑，預計9月28日至10月5日疫苗接種，接種地點在27接種站、29區衛生所及23家醫院。 另對中央表示64歲以下民眾統一採線上預約施打疫苗，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市50到64歲施打AZ第二劑民眾有17.8萬人，大部分第一劑都是在唐鳳系統上預約，第二劑也同樣在平台預約施打，65歲以上先前就透過鄰里系統協助，所以之後也會用鄰里系統協助。。 24歲男打AZ 罕見引發心肌炎 盧秀燕發表自願檢視報告 宣示打造台中成為無煤城市 #鄰里系統 #70歲 #長者 #莫德納第二劑 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》再忍3天擬解禁 日本可望重獲自由 14:512021/09/27 財經 疫情降溫 雪梨居民預計10月中走出封城 15:012021/09/27 國際 防堵疫情學者籲加強採檢 陳時中：已經在做了 14:492021/09/27 生活 當初被嫌棄 台灣人打最多的疫苗 醫曝「保護力佳」 08:252021/09/27 生活 證實了！首批「客製化標籤」BNT疫苗 周四抵台 06:262021/09/27 生活 邁向清零！桃園居隔剩18人 將重啟社區大學、戶外教學 11:432021/09/27 生活 AZ第二劑政策大轉彎 93萬人改自行上網登記預約 15:182021/09/27 生活 第十輪AZ打第二劑 陳時中宣布放寬：50至64歲開放預約 14:102021/09/27 生活 嘉義市8600位70歲以上長者 10／2起接種第2劑莫德納 14:472021/09/27 生活 屁孩誤認玩具槍扣扳機 下秒打中17歲好友GG了 11:252021/09/27 社會 群益證券看本周指數區間17100-17600點 10:102021/09/27 財經 生活熱門新聞 AZ第二劑政策大轉彎 93萬人改自行上網登記預約 - 生活 第十輪AZ打第二劑 陳時中宣布放寬：50至64歲開放預約 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 腳大的男人更會偷吃 統計數據曝：這鞋碼出軌率最高 - 生活 澎湖爆奇癢怪病「皮膚大面積紅腫」 在地醫師揭可能原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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