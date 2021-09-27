新北市長侯友宜今主持防疫說明會表示，新北70歲以上長者的莫德納第二劑，預計9月28日至10月5日疫苗接種，接種地點在27接種站、29區衛生所及23家醫院。

另對中央表示64歲以下民眾統一採線上預約施打疫苗，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市50到64歲施打AZ第二劑民眾有17.8萬人，大部分第一劑都是在唐鳳系統上預約，第二劑也同樣在平台預約施打，65歲以上先前就透過鄰里系統協助，所以之後也會用鄰里系統協助。。