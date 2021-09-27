「2021搖滾台中」總觀看人次達30萬，共有近4萬則留言，互動十分熱烈。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2021搖滾台中」也吸引天團「五月天」主唱阿信上線收看，粉絲敲碗問：五月天何時來台中搖滾？（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全台時間最長的國際線上音樂盛會「2021搖滾台中」，也吸引天團「五月天」主唱阿信，在網路上同步掌握音樂動態，台中返鄉遊子魏嘉瑩演出時，阿信上線收看還分享，讓聊天室中的樂迷嗨翻天，也有粉絲期待五月天有一天也能站上「搖滾台中」的舞台。

「2021搖滾台中」由「拍謝少年」於24日前夜祭揭開活動序幕，昨日壓軸登台開唱，活動期間總觀看人次達30萬人次，為這場全台時間最長國際線上音樂盛會畫下句點。

線上開唱直播邀請到滅火器、鄭宜農、宇宙人、Vast ＆ Hazy等，共近40組金曲金音樂團登台開唱，其中13團為台中團、7組國外樂團，曲風多元、兼具在地及國際性，歌迷大飽耳福。

新聞局長黃國瑋表示，今年搖滾台中「Bring Me To Live」在音樂活動幾乎停擺的疫情期間，仍帶著觀眾透過live節目重溫音樂祭的熱血與感動。

也吸取去年舉辦搖滾台中線上音樂會經驗，今年收音、視覺效果等技術更大幅提升，觀眾亦在留言區大讚「我以為去年的搖滾台中已很難超越了，沒想到今年的，我認為更好了」、「音質超讚」、「視覺設計很用心」、「主辦單位好優秀，在台中好幸福」。

今年線上直播吸引許多國外粉絲朝聖，不少日本及馬來西亞網友留言感謝台中市政府邀請他們的樂團，台灣歌手表演令他們驚艷及感動，並互相加油，期盼能早日度過疫情。

三日直播熱血與感動交織，節目同時在線人數高達5891人、總觀看人次達30萬，共有近4萬則留言，互動十分熱烈。

黃國瑋說，為讓新秀增加能見度是搖滾台中一大使命，因此今年除主舞台規格提升外，更新增以新秀、原創大賽入選、台中在地為主的GREEN舞台，與能量主舞台交叉演出，讓新秀也有機會在好時段演唱，增加曝光度。

台中在地樂團「BIKE機踏車樂團」主唱育嘉表示，謝謝台中市政府新聞局，讓他們在疫情期間仍然能透過線上直播表演並與大家互動；同為台中樂團的「老破麻」Bass手阿谷跛一隻腳打石膏坐輪椅也要上台甩頭熱血演出，許多網友紛紛表達關心，該團小編也上線一同留言趣味互動，獲得留言區一片好評「開圈了」、「撞起來」、「我要衝浪」。

「棉花糖」演唱過程中，主唱小球與吉他手聖哲俏皮地與線上的樂迷們互動，讓許多樂迷刷起感動留言，更大讚台中市政府，在許多活動因疫情取消期間，搖滾台中改為線上直播舉辦，讓樂迷透過螢幕享受表演，搖滾不斷。

新聞局表示，三天音樂祭演出樂團曲風不侷限於搖滾樂，包含嘻哈、抒情、偶像文化等，兼容並蓄。

卡司包含滅火器、鄭宜農、宇宙人、黃玠、棉花糖等24組國內知名樂團藝人；台中在地創作者有魏嘉瑩、老破麻、最後一擊、BIKE機踏車樂團、步行者等10組樂團。

原創音樂大賽獲獎的有遊樂ULove、草屯囝仔等8組樂團；國外樂團來自日本、泰國、韓國、馬來西亞等，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中。