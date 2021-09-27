在美國紐約舉行的聯合國大會將於明天落幕，但少了阿富汗及緬甸當權者演說，成了今年這場外交馬拉松出現的諸多怪象之一；今年有100名領袖無懼疫情親自與會。

法新社報導，阿富汗前政權的聯合國代表預料明天將發表演說，挑戰塔利班先前提出讓新任外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在聯大發言的要求。

塔利班20日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），要求讓穆塔奇「與會」。

塔利班在信中提到，上個月被趕下台的總統甘尼（Ashraf Ghani）任內指派的阿富汗駐聯合國特使伊薩克扎伊（Ghulam Isaczai），在聯合國已不再代表阿富汗。

這項訴求原本應由包括美國、俄羅斯和中國在內的一個委員會開會考量，不過聯合國官員表示，這場會議並未召開。

一名外交人員表示，塔利班「太晚」提出要求，替伊薩克扎伊在會中發言鋪路；聯合國仍視伊薩克扎伊為阿富汗代表。

若伊薩克扎伊確實把握這次發言機會，就可能像9月9日在安理會會議上那樣，要求各國對塔利班加強制裁。

阿富汗、緬甸和幾內亞掌權者原定本週發表演說，為聯大劃下句點，但緬甸和幾內亞的局勢也使得最後一天情況變得不尋常。

聯合國一名高層外交人員說，美國、俄羅斯和中國已達成「協議」，不讓緬甸駐聯合國大使發言。這名大使是敢於直言的緬甸民主運動支持者，曾拒絕軍政府要他下台的命令。