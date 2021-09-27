聖地牙哥教士主場發生一樁悲劇，美國時間25日在他們的沛可球場（Petco Park）有兩人不幸跌死，一位是40歲母親，一位是兩歲幼兒。事故發生在飲食區的第3層廣場，警方接獲報案是午後3:50，還有不到半小時就要開始比賽，不知為何母親與小孩雙雙從第3層跌落，約有一般房屋的6樓高度，兩人都當場死亡。

當地警方第一時間封鎖現場蒐證，至今仍不確定是意外或有人故意推他們下去。更悲慘的是孩子的父親也在球場，但他沒見到事故發生，他們都是聖地牙哥的當地居民。警官布朗(Andra Brown)表示：「我為他們的家庭感到悲傷，同樣還有那些目睹這起事故而受到心靈創傷的人們。」

母子跌落地面的時候被很多人看見，但掉下去之前沒有被注意到。事後有球迷告訴《聖地牙哥聯合論壇報》，似乎是小孩先從飲食區的附近掉下去，母親為了要抓住小孩才跟著跌落。警方仍然覺得此案充滿疑點，同時朝著凶殺方向偵辦，不過在有進一步結果之前暫不會做出評論。

當天教士與勇士的比賽如期開打，因為是周末而有多達39026人進場觀戰，最後教士輸球。教士本季已無緣季後賽，勇士正在與費城人爭奪國聯東區冠軍。