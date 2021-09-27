以「女人幫助女人」為宗旨的新竹縣快樂國際蘭馨交流協會，今年上半年捐贈7萬元獎助學金幫助新竹縣2位清寒女大生，日前與縣府舉辦獎助學金授獎活動，再次頒發12萬元獎助學金協助3位清寒家庭女大學支應學雜費，期許順利完成學業，奔向夢想之路。

此次獲獎助學金的學子中，「小美」來自弱勢貧戶家庭，她的父親因病過世，母親從事清潔工作收入微薄，哥哥也因罹患罕見疾病，她不向命運低頭，奮發向上考取陽明交通大學土木工程系，她期盼自己未來成為土木工程的專業者。

小美平常在校工讀自理生活費，並為家中負擔部分經濟，同時也不荒廢學校課業，在服務性社團擔任總召，近日順利在大四預修陽交大碩士成功，並在教師的推薦下，成功申請到協會教育獎助金，有了實質的幫助和後盾，往後就可更專注在學業研究與論文上，勇往直前奔向夢想！

縣長楊文科表示，新竹縣快樂國際蘭馨長期持續的善舉，今年已協助竹縣5位清寒女大生可以順利就學，也鼓勵小美順利完成學業。縣府社會處對弱勢家庭，也會持續提供各項生活扶助、津貼，度過暫時的困境，協助特殊境遇家庭學校減免學雜費

新竹縣快樂國際蘭馨交流協會理事長魏綉香表示，很開心能看到受助者小美在家庭經濟困境壓力下，同樣能在陽交大這個人才輩出的學校，幾乎每學期學業總成績平均分數都達到80分以上，腳踏實地以優異成績為自己的人生擘下成功藍圖。