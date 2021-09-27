美股上周五多空交戰，四大指數漲跌互見，周一美期指續揚，台股開漲17.92點報17278.11點，隨後在台積電衝關600元反壓大，電弱、傳強，加上市場觀望台商大本營限電令衝擊下，大盤於平盤上下狹幅震盪，造紙、塑化、航運、鋼鐵穩局，加上電子回神，激勵大盤最高達17335.99點、漲逾75點，但航運、權值股熄火，最低達17235.68，跌逾20點，17300戰戰兢兢，然股王、權值王一口氣強拉尾盤，台積貢獻大盤約33點，台股翻紅突破整數關卡，終場收在17313.77點，上漲53.58點或0.31%，成交金額2912.52億元。今日外資(不含外資自營商)買超38.5321億元，投信賣超4.9276億元，自營商買超2.0198億元，三大法人買超35.62億元。

上周五ADR狀況，台積電跌0.47%、日月光跌0.58%、聯電漲1.01%、中華電漲0.20%。本周一晶圓雙雄齊開高卻收不同調，台積電(2330)以600元開出重返整數關卡，盤中在平盤、600元關卡忐忑，一度下滑至593元，收盤奮力搏紅拉尾盤，在最後一盤爆出近6000張大單，股價一口氣拉高7元，收漲0.67%至602元之當日最高，市值15.61兆元；聯電(2303)開高後翻黑，在盤下整理，收跌1.04%至66.3元。群創(3481)、友達(2409)雙雄在期盼面板價跌幅收斂利多下，分別反彈漲6.36%、3.71%。

高價股部分，矽力-KY(6415)震盪中收紅，漲0.68%至4445元，股后信驊(5274)則翻黑收跌3.67%至2360元，與前股后大立光(3008)僅差95元、不到百元，大立光收跌1.52%，一度觸及2016年5月3日以來平低價。富邦媒(8454)在大股東賣股利空下，打入1765元跌停，高價排名摔出前五。聯發科(2454)因傳與AMD聯手而強漲逾4%，拚返千金位，千金股僅股王、力旺(3529)收紅。

大陸「台商大本營」限電停產衝擊，載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)以及昆山廠提前歲修的定穎(6251)股價黑鴉鴉，同受波及的微星(2377)、研華(2395)、九豪(6127)、國巨(2327)、華新科(2492)、台光電(2383)、金像電(2368)、康控-KY(4943)、六暉-KY(2115)、鮮活果汁-KY(1256)等股價也同樣摸黑。仁寶(2324)、和碩(4938)等仍正常營運未被限電停產，股價翻紅，但已評估供應商停電對其工廠運作影響。也將配合停工的半導體導線架廠長科*(6548)翻黑、界霖(5285)漲幅收斂，而長科*母公司長華*(8070)已向客戶發出10月1日漲價通知，則翻紅漲2.26%。東南亞布局避開陸限電地雷的泰鼎-KY(4927)勁揚，不畏限電的凱美(2375)、建準(2421)、嘉基(6715)、神基(3005)、嘉聯益(6153)亦翻紅收漲，蘇州廠4天限電整體影響小的鴻海(2317)則收穩持平。乙盛-KY(5243)、建通(2460)擁車用題材則突圍大漲。

由於「能耗雙控」影響產能，直接衝擊高耗能的製造業生產，原物料價格波動更為劇烈，帶動造紙、塑膠族群表現強勁，奪下上市類股漲幅冠亞軍，分漲8.41%、2.85%，觀光、電纜、橡膠亦漲幅達2%。其中，造紙股的華紙(1905)、永豐餘(1907)、正隆(1904)聯手收鎖漲停，造紙類指最高至446.16點；塑化部分，油價高掛、報價續漲等營運利多下，華夏(1305)、泰豐(2102)觸及漲停登數月高價，收盤漲幅達9%以上，亞聚(1308)、台塑(1301)亦漲逾半根漲停。而觀光股挾部分場域防疫放寬、五倍券兩大甜頭，KTV錢櫃(8359)、好樂迪(9943)唱高歌，柏文(8462)、王品(2727)、鳳凰(5706)等皆鼓舞股價。電子、金融、鋼鐵分別漲0.4%、0.32%、0.02%，其中電子成交比重降至51.11%，仍守穩5成占比，航運成交比重則升至18.54%，航運類股卻下滑1.6%，跌幅第三，百貨跌4.65%最劇，電機跌幅次之。

歐盟喊用Type-C，切入Type-C及USB-PD市場的偉詮電(2436)、通嘉(3588)、鈺創(5351)等IC設計廠股價樂透，旺宏(2337)、華邦電(2344)樂看NOR Flash也攜手上攻，半導體類指收漲0.73%，成交比重略降至28.04%，失守3成占比。其他個股，抗新冠藥二期臨床數據達標的生華科(6492)、瓶胚廠投資有望成新動能地雷虎(8033)飆漲停，限電危機吸引避險資金的華建(2530)也摸及漲停板。

恆大事件尚未過去，限電擴大利空又跟著來，但限電停產衝擊目前短期仍影響不大，外資連3日買超153.54億元，9月以來買超561.65億元。

萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示，台股在量能無法放大，加上正值季底法人作帳，因此，無法用基本面來看待，盤面以個股表現為主。由於指數空間不大，類股輪動快速下，建議投資人在佈局上，可挑選進入第4季電子旺季族群，如網通、伺服器，或是明年產業重點，如第3代半導體、高速傳輸晶片，另本周9月營收將陸續公佈，對於營收表現佳的個股也可留意。