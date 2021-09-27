日本股市周一小幅收跌，吐回了早盤周期性股票推動的上漲。在政治高層準備下台換人做之前，市場趨於謹慎。

周一日經225指數收跌8.75點或0.03%，為30240.06點，早盤一度上漲0.5%。東證一部指數跌3.01點或0.14%，為2087.74點。

在新冠病例數減少，經濟復甦有望之下，日經指數本月上漲近8%。

三井住友資產管理首席策略師Masahiro Ichikawa表示，在上周前的大幅上漲後，投資人試圖獲利了結，導致早盤漲幅的消去。而此次拋售也是由於政治領導人準備換人前，市場趨向謹慎的因素所推動；同時人們也擔心恆大可能的違約。

日本自民黨將舉行選舉，選出新黨魁，而黨領導人將成為下屆日本首相。

隨著對恆大的擔憂，對中國曝險較多的股票繼續受衝擊。空調製造廠大金工業跌3.44%；衛浴設備製造商Toto跌1.84%。

船運股跌6.45%，領跌所有次指數。

此前受益於封鎖的居家股，股價也受壓。衛生部長表示，新冠疫情正在改善，日本多數地區的緊急事態可能很快獲得解除。

遊戲製造商萬代南夢宮(Bandai Namco)跌2.81%；冷凍食品製造商味之素(Ajinomoto)跌2.27%。

經濟重啟受益股股價抬頭。航空股飆升3.76%；鐵路營運股漲1.69%。

百貨公司上漲。高島屋漲4.04%；三越伊勢丹漲3.66%；丸井集團漲2.82%。