男人的鞋碼竟可以看出偷吃機率！英國交友網站近日公布一項數據統計結果，發現雙腳尺寸較大的男性也較容易出軌，其中劈腿男的鞋碼最可能落在英規10號（28.5公分）以上，而且相較鞋碼在英規7號（25.5公分）以下的男性，偷吃機率竟高出2倍！

根據《太陽報》報導，英國網站「Illicit Encounters」專門為已婚者提供交友服務，近日網站調查2000名男性使用者後發現，鞋碼在英規11號（29.5公分）的人數最多，比例高達29%；英規10號為第二名，比例約佔25%；英規12號（30.5公分）是第三名，比例落在22%；第四名則是英規13號（31.5公分）及以上，比例約為21%。

網站發言人萊妮（Jessica Leoni）認為，腳大的男人往往身高也比較高，可能因此更容易受到關注，才會導致這樣的統計結果，她也表示：「雖然有些人會爭辯，說男人的婚外情不只是看鞋碼這麼簡單而已，但數據並不會說謊」，而且有趣的是，這個調查結果和一些出軌名人的特徵相符，像是老虎伍茲（Tiger Woods）、休葛蘭（Hugh Grant）以及阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）等，這些人的鞋碼都在英規10號以上。

對此有一名鞋碼12號的男網友說：「我以前曾經偷吃過，我一直以為是因為我的眼睛很有魅力，現在我終於知道罪魁禍首是誰了，就是我的大腳！」；但也有男網友提出反對意見，他稱自己的鞋碼落在8號，目前是一名全職爸爸，且從未背叛過另一半，「這是出於尊重，和我的腳多大沒有任何關係」。