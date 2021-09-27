被封為「日本公有財」的超級男神木村拓哉，當年挑戰傑尼斯禁愛令，與女星工藤靜香結婚，兩人至今相守20年，跟兩個女兒心美、光希，過著安穩幸福的生活，兩女如今也繼承爸媽衣缽，進演藝圈發展，成為「明星家族」，木村拓哉近日為新片宣傳，受訪時意外曝光了全家都在維持身材，減肥方式有夠嚴苛。

名氣遍及全亞洲的木村拓哉，是許多人心目中的男神，但同時，他也是捍衛自己人生的「愛情戰士」，所屬社傑尼斯向來對旗下偶像管理嚴格，談戀愛這類影響形象與人氣的事情，至今仍未鬆綁，但2000年木村拓哉直接宣布結婚，不久後又當爸，為了愛情挑戰公司，所幸他死會後人氣不減反增，但夫妻倆多年來生活得相當低調，幾乎不曾公開同框，工藤靜香更是直接淡出演藝圈，將心思都放在老公、孩子身上。

直到兩個女兒長大，木村拓哉與老婆才較為開放心胸，偶爾現身，能發現4、50歲的兩人狀態維持得挺不錯，據日媒報導，最近木村拓哉忙著為新電影《假面飯店(マスカレード・ホテル)》續集勤跑宣傳，被讚超敬業，覺得他為了作品好，似乎做什麼都願意。

訪談中，木村拓哉被問到疫情期間的生活，他表示因為防疫的關係，變得有較多時間跟家人們相處，大家改變了過去做好份內事的模式，更多地分工合作，反倒讓親情更加凝聚，而因為不好到處趴趴走，一家四口幾乎都在家吃飯，結果就是下午三點前就結束晚餐，這種生活模式引發討論，眾人感嘆不愧全家都是藝人，根本一直在減肥模式中，甚至比168斷食法還嚴格，難怪狀態維持得這麼好。